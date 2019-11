Rossz irányba szereltek fel kormányközeli cégek utastájékoztató táblákat, úgy is hagyják őket, ha már százmilliókba került a dolog

Kitiltás és egyéves fizetésmegvonás járhat a renitens parlamenti képviselőknek.

Az Index szúrta ki Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő Facebook-posztját , amely szerint fideszes képviselők módosítót nyújtottak be az Országgyűlés működéséről szóló törvényhez, ebben tovább szigorítanák a parlamenti rendet, illetve emelnék a kiszabható büntetési tételeket a kifogásolhatóan viselkedő képviselőkkel szemben. A törvényjavaslat alapján a képviselőktől a házelnök akár 6 hónapnyi fizetést is elvonhat, amennyiben a képviselő - vagy fizikai erőszakot alkalmaz -, vagy a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza. A házelnök a fizikai erőszaknál akár 60 naptári napra, azaz két hónapra is kitilthatja a képviselőt a parlamentből, de 30 napra azt a képviselőt is kitilthatja, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza. Ha a kizárt képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz eleget, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el, áll a javaslatban. A kitiltás a törvény értelmében a Parlament és a Képviselői Irodaház épületére is vonatkozik. Az épületből kitiltott képviselő, mivel fizikailag nem gyakorolhatja szavazati jogát, így szavazati jogát egy másik képviselőnek adhatná át. "Titkos szavazás esetén a kitiltott képviselő a szavazás időtartama alatt a házelnök által kijelölt helyiségben gyakorolhatja a szavazati jogát" - áll a módosítóban.

Tordai Bence és Varju László kérdezi Orbán Viktort a rabszolgatörvény megszavazása után Fotó: Népszava

A tiszteletdíj-csökkentésnél van egy duplázó is a törvényben. Amennyiben ugyanis a fentiekben leírt fizikai erőszakot követ el egy képviselő, vagy "a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza", majd az ülést levezető elnök, vagy házelnök által elrendelt kitiltásnak nem tesz eleget, és a képviselő nem hagyja el az üléstermet, akkor a tiszteletdíj-csökkentés felső határa a kétszeresére emelkedik, tehát akár 12 havi, vagyis egyévnyi fizetését is elvehetik. A törvényben a jegyzőkre vonatkozó szabályok is szigorodnak. A jegyzői megbízatás megszűnhet, ha adott országgyűlési cikluson belül az ülésnapról vagy ülésről kizárás fegyelmi intézkedést két alkalommal vagy a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerősen alkalmazták vele szemben. A törvény benyújtói: Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP).