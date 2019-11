A "szuperkötvény" felfalja az életbiztosításokat

Magyarországon stagnál, a közép-kelet európai régióban csökken az életbiztosítási piac díjbevétele. Ezzel szemben többet költenek a háztartások - és természetesen a vállalkozások is -, gépjármű- és ingatlanbiztosításra - összegezte Molnár Dániel igazgató, a Deloitte pénzügyi tanácsadó szerdai sajtótájékoztatóján. Az életbiztosítások esetében már nem működik az a korábbi tendencia, hogy a GDP, illetve a lakossági jövedelmek növekedése "magával húzza" ennek a biztosítási ágnak az emelkedését is . Az emberek alig-alig gondolnak arra, hogy életük kockázatos eseményeinek könnyebb elviselése érdekében ily módon is védjék magukat - osztotta meg tapasztalatait a Népszavával Molnár Dániel. Ehelyett a az életbiztosítási termékeket főként megtakarítási célból vásárolják. Érdekes módon Csehországban jobb a helyzet, a kockázati és a megtakarítási biztosítások aránya ott 50-50 százalékos. A cafeteria rendszer adókedvezményeinek felszámolása is hozzájárult ahhoz, hogy a másutt virágzó egészségbiztosítási piac térnyerése megállt. A csoportos biztosítások száma sem nő. Mint lapunkban már többször beszámoltunk róla, a Magyar Állampapír Plusz ("szuperkötvény") kibocsátása teljes mértékben átrendezte a megtakarítási piacot, az öt százalékos hozamot más pénzügyi termékkel tartósan és kockázatmentesen elérni Magyarországon lehetetlen. Ennek következményeit szenvedi el az életbiztosítási piac is - mondta Molnár Dániel. Az viszont a társaságok számára egyértelműen kedvező, hogy a nálunk a régiós átlagnál is alacsonyabb a kárhányad, ami még csökkenő tendenciát is mutat. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan csökken a Magyarországon jelenlévő biztosítótársaságok száma, felvásárlás, összeolvadás vagy kivonulás révén. A régió legaktívabb vásárlója továbbra is az osztrák VIG csoport volt, amely 2018-ban az Union név alatt egyesítette három magyarországi leánybankját, az Union Biztosítót, az Erste Biztosítót és a Vienna Life-ot, és a térségben az elmúlt négy évben összesen 9 tranzakciót zárt le. További jelentős felvásárló volt még a kanadai Fairfax csoport, az olasz Generali, a bolgár Euroins csoport, továbbá a német Allianz. (A tulajdonosok a tőkéjük kímélése okán gyakran élnek azzal a lehetőséggel, hogy csak fiókteleppel vannak valahol jelen.) További biztosítói tranzakciók várhatók, mert a nagy nemzetközi cégcsoportok felülvizsgálják regionális jelenlétüket, és a meghatározó szereplők felvásárlási szándéka erős. Ez további lendületet adhat a piaci konszolidációnak is – mondta Mérth Balázs, a Deloitte regionális pénzügyi tanácsadási üzletág pénzintézeti iparágának vezetője. Mivel az egyes országokban 3-5 társaság uralja a piac mintegy harmadát, a többieknek egyre terhesebb a működés. A biztosítások ugyanis folyamatosan jelentős tőkemozgással járnak, emellett költséges az informatikai rendszerek működtetése, valamint kötelező létszám- és képzettségi előírásokat kell betartaniuk a cégeknek.

Csökken a koncentráció a kötelezők piacán A novemberben zajló év végi kgfb-kampány első harmadában az érintett ügyfelek 25 000 forint körüli átlagdíjon kötik meg új szerződéseiket, amivel átlagosan csaknem 5 ezer forintot takarítanak meg a meglévő biztosítóik megajánlott új díjaihoz, az úgynevezett indexdíjakhoz képest - jelentette be saját adatbázisának elemzése nyomán a Netrisk.hu. A biztosításközvetítő cégnél eddig lezajlott több mint 5 000 tényleges megrendelés során az ügyfelek 70 százaléka a következő évre öt szereplőnél, a K&H, a Genertel, a Groupama, a Generali és az Union biztosítóknál kötött új szerződést. A teljes képhez hozzátartozik, hogy eltérő mértékben ugyan, de távoztak is ügyfelek az egyes társaságoktól. A piaci verseny élénkülésére utalhat, hogy csökken a koncentráció: tavaly ilyenkor az első öt biztosító még az új kötések 78 százalékán osztozott. Az ügyfelekhez érkező indexdíjak az eddigi adatok szerint átlagosan mintegy 15 százalékkal haladják meg az előző évi díjak szintjét. Az egyes ügyfelek indexdíját azonban számos tényező befolyásolhatja, így például az adott biztosító speciális tarifamegállapítási stratégiája, az ügyfél bónuszfokozatának változása, az üzemben tartó lakcímének vagy székhelyének megváltozása, vagy éppen az ügyfelek által egyénileg igénybe vehető kedvezmények köre. A kalkuláció során a megadott indexdíjakhoz viszonyítva az új szerződésekkel az érintett gépjármű-tulajdonosok eddig átlagosan mintegy 5 ezer forintos díjmegtakarítást értek el, egyedileg igen eltérő mértékben: 47 százalékuk éves szintű megtakarítása 5 000 forint alatt maradt, 23 százalékuk 5 és 10 ezer forint közötti, 30 százalékuk pedig 10 ezer forint feletti összeget spórolt meg a váltással. Érdemes tudni, hogy az év végi kampány során nem csupán az egyedileg megkötött kgfb-díjon érhetőek el megtakarítások: a biztosítók jelentős része további kedvezményt kínál azoknak, akik a kgfb-vel együtt casco- vagy lakásbiztosítási szerződést is kötnek. Az év végi kampányban már csak azok a járművek érintettek, amelyeket 2010 előtt vásároltak meg jelenlegi tulajdonosaik. Arányuk évről évre 4-5 százalékkal alacsonyabb, idén már csupán az autósok mintegy ötöde válthat január elsejével kötelezőt – magyarázza Sebestyén László, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója, aki a tavalyihoz hasonlóan idén is 130 ezer biztosítást váltóra számít.