Fóti gyermekváros: kitelepítés bármi áron

Ismeretlen tettes ellen, hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál Szél Bernadett független országgyűlési képviselő egy, a fóti Károlyi István Gyermekközpont felszámolását érintő ügyben.

A politikus állítja, fennáll a megalapozott gyanúja annak, hogy a gyermekközpont Speciális Gyermekotthonában ellátott gyermekek ellátási szükségletének meghatározása és gondozási helyének megváltoztatása nem szakmai szempontok szerint történt, történik. Szél Bernadett szerint alapos okkal feltételezhető, hogy a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) utasítására az otthonban ellátott speciális szükségletű, súlyos pszichés betegséggel küzdő gyerekek felülvizsgálatát végző szakértői bizottság nem veszi figyelembe a gyermekek valós állapotát, és a szükségesnél alacsonyabb szintű ellátási szükségletet állapít meg. Így el lehet érni, hogy még a gyermekközpont várható bezárása előtt új gondozási helyre kerülhessenek – a speciális gyermekotthonok véges befogadóképessége miatt akár olyan helyre is, ahol valós szükségleteiknél alacsonyabb szintű ellátást kapnak. Fiúkat fogadó központi, súlyos pszichés beteg gyerekeket ellátni képes speciális gyermekotthon összesen három van az országban: Fóton, Kalocsán és Zalaegerszegen. A korábbi tervek szerint a fóti intézmény bezárásával kieső férőhelyeket utóbbi két helyszínen pótolják, az elmúlt időszakban uniós pénzből létre is jött 32 speciális szükségletű gyermeket ellátó férőhely (24 Zalaegerszegen, 8 Kalocsán). Eddig arról szóltak a hírek, hogy a fóti „specis” gyerekeket ezekre a helyekre költöztetik, de Szél Bernadetthez eljutott egy idén júliusban kelt projekt-összefoglaló, amiben már arról írnak: nem kerülnek Fótról gyerekek az újonnan létrejövő kalocsai és zalaegerszegi férőhelyekre. A politikus szerint a gyermekek érdekével ellentétes, ha nem szükségleteiknek megfelelő intézménybe kerülnek, az SZGYF pedig hivatali visszaélést követhet el, ha a szakbizottságokat arra utasítja, a fóti gyermekközpont mihamarabbi kiürítésének érdekében úgy döntsenek, alacsonyabb szintű ellátás is elegendő a gondozottaknak. Mindezt ráadásul úgy, hogy a fóti otthon bezárásának pontos időpontjáról még nem született hivatalos döntés. Már az idén nyáron születtek gyanús döntések: összesen hét speciális szükségletű fiú távozott Fótról. Ketten a kalocsai és a zalaegerszegi speciális otthonba kerültek, de a fentieknek megfelelően nem az újonnan létrehozott férőhelyekre, hanem a már korábban is fenntartott, megüresedett helyekre. Egy másik gondozott egy alacsonyabb szintű ellátást nyújtó gyermekotthonba került, négy fiút pedig hazaküldtek a családjához. Vannak köztük olyanok is, akik egy évet sem töltöttek el Fóton, holott szakemberek szerint ez a minimum, amire egy súlyos pszichés problémákkal küzdő gyerekeknek szüksége lehet ahhoz, hogy legalább a nevelők iránti bizalom kialakuljon. Az ügyben kerestük a fenntartó SZGYF-et is, de cikkünk írásáig nem kaptunk tájékoztatást.