334,12 forinton az euró

Több nagy webáruház már két héttel korábban, november 15-én megkezdi a Black Friday jegyében az akciózást. A vevők árgus szemekkel figyelik a leárazásokat, és nem akarnak előre fizetni.

Nem várnak tovább a legnagyobb hazai webáruházak, és néhányan már most pénteken megrendezik a Black Friday-t. Az Amerikai Egyesült Államokban ugyan csak a hálaadás utáni pénteken tartják ezt az akciónapot, ám mivel ez idén november 29-re esik, és onnan már csak 25 nap lenne hátra karácsonyig, a magyar e-kereskedők többsége úgy döntött, egy vagy két héttel előrébb hozza a fekete pénteket. Vannak olyan webboltok is, amelyek napokon át akcióznak és van, ahol az egész hónapra Black Friday Maratont hirdettek. Ilyenkor a webáruházak jelentős kedvezménnyel, gyakran 35-60 százalékos, vagy még ennél is nagyobb árengedménnyel kínálják termékeiket. Nem árt azonban résen lenni, mert nem minden kedvezmény, ami annak látszik. Hunyady László, az Euronics marketing és értékesítési igazgatója szerint érdemes figyelembe venni, hogy egy-egy mesésnek tűnő ár mögött van-e egyáltalán raktárkészlet. Világszerte, így Magyarországon is előfordul ugyanis, hogy egy-egy kereskedő kirívóan magas akciókkal próbálja becsalogatni a vevőt a webáruházba, ahol aztán mégsem elérhető a termék. Emögött nyilván az a pszichológia áll, hogy a vásárlást tervező – ha már úgyis ott van – talál majd magának valami mást. Hunyadi László hangsúlyozta: náluk az akciós termékekből megfelelő készlet áll rendelkezésre, a kedvezmények pedig valósak, a webáruház ezért az idén „Black Friday = Fair Friday" akciót indít. A magyar internetezők egyébként kritikus szemmel követik az extrém magas kedvezményeket – háromnegyedük szerint az 50 százalék feletti akciók már hihetetlenek -, és hajlandók utána is járni azok valóságtartalmának – derült ki a cég felkérésére a Reacty Digital által készített felmérésből. Eszerint a netezők 90 százaléka vásárolt már akciós időszakokban, kétharmaduk a Black Friday-n is, annak ellenére, hogy csaknem felük meg van győződve: az ilyenkor kínált kedvezmények többsége átverés. A vásárlók jellemzően 15-30 ezer forintot költenek el egy-egy akciós időszakban. Egy-egy nagyértékű vásárlás előtt azonban a többség - 59 százalék - rendszeresen megvizsgálja az ár-összehasonlító oldalakat, 7 százalékuk pedig az egyes boltok ajánlatait hasonlítgatja össze. Figyelemre méltó, hogy mindössze 5 százalék az, aki egy korábbi vásárlás során megbízhatónak bizonyult webshopba tér vissza ismét. A webáruházaknak is van még persze hova fejlődniük, hiszen tíz vevőből négy csalódott már akciós netes vásárlása során. A többség a rossz minőségű termék miatt, a vevők 40 százaléka viszont amiatt érezte becsapva magát, mert miután megvásárolta az adott terméket, felfedezte azt másutt is hasonló áron, vagy még olcsóbban. Minden ötödik vásárló késve érkező termékekre panaszkodott, 17 százalékuk csomagoláson belüli sérülések miatt bosszankodott, minden tizedik vevő pedig az ügyfélszolgálattal volt elégedetlen. Tízből hatan egyébként csak azért veszik meg az akciós terméket, mert jó ajánlatnak tartják. Igaz, ugyanilyen arányban kifejezetten tudatosan vásárolnak: szükségük van az adott termékre, de megvárják, amíg akciós lesz. Tavaly mintegy 800 ezer vásárlót és 40 milliárd forintos forgalmat hozott a webáruházaknak a hosszúra nyúlt Black Friday, az idén várhatóan ismét rekordot döntenek a webshopok.

Nem akarnak előre fizetni

Bár Magyarországon jelenleg mintegy 9,5 millió bankkártya van forgalomban, és a netes vásárlók az átlagnál nyitottabbak az elektronikus megoldások iránt, a webshopok vásárlóinak több mint fele még mindig utánvéttel és készpénzzel fizeti ki megrendeléseit – derül ki a GKI Digital felméréséből, amely szerint a magas arány fő oka a megszokás és a bizalmatlanság. A legtöbb vásárló ugyanis nem fizet addig, amíg nem látja meg magát a terméket, illetve fél az átverésektől. A hazai webáruházak emiatt rákényszerülnek, hogy felkínálják az utánvétes fizetési lehetőséget. A magyar vásárlók által is egyre nagyobb számban látogatott külföldi webshopoknál azonban már nincs ilyen opció. A megkérdezettek online vásárlók fele rendelt már külföldi webáruházból, és az ott található nagyobb választék és kedvezőbb árak kedvéért hajlandó is előre fizetni. Sokaknak azonban még az alacsony árak és széles termékskála sem elég ahhoz, hogy változtasson fizetési szokásain. A külföldi webáruházakban nem vásárlók harmada azért nem rendel a határon túlról, mert nem szeretne előre fizetni vagy megadni kártyaadatait. Egyre több olyan innovatív elektronikus fizetési megoldás jelenik meg ugyanakkor a hazai piacon is, mint a Simple Pay, a Google és az Apple Pay, vagy éppen a Revolut. Hamarosan a Facebook is bevezeti majd saját fejlesztését. A PSD2 bevezetésével pedig még nagyobb teret kapnak a digitális pénzügyi szolgáltatások. A GKI Digital felmérése alapján azonban a magyar vásárlók alig ismerik ezeket, használatuk pedig még kevésbé terjedt el. A megkérdezett online vásárlók leginkább a Simple Payt ismerik, erről 48 százalékuk hallott, de csak 26 százalékuk használta már. A Google és az Apple fizetési megoldásairól aránylag sokan hallottak már, de elenyésző azoknak a száma, akik fizettek is már valamelyikkel. A fiatalabbak, a 18-24 és 25-29 évesek az átlagnál jóval nagyobb arányban ismerik a különböző fizetési megoldásokat, többet és többen hallottak róluk, a használat arányaiban ugyanakkor ők sem térnek el az átlagtól. A felmérés eredményei szerint mindennek a fő oka az információhiány: a vásárlók nem tudják, miért lenne jó nekik ezen fizetési megoldások használata.