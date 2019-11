Szavazzon! Mennyit ér egy gyerek élete?

Két SMA-betegségben szenvedő kisgyerek kezelésére is összegyűlt adakozásból 700-700 millió forint, így nekik a világon legdrágábbnak számító, Európában még nem is törzskönyvezett gyógyszerrel és a hozzá tartozó terápiával van esélyük kigyógyulni a ritka betegségből. De évente csak Magyarországon 10-15 olyan gyerek születik, akinek szüksége lehet erre a gyógyszerre. Velük mi lesz? Még ha hamarosan meg is történik az európai törzskönyvezés, a társadalombiztosítás támogatására aligha van esély. Az évi mintegy 380 milliárdos gyógyszertámogatásból 7-10,5 milliárdot kellene csak ennek az egyetlen betegségnek a gyógyszerére kifizetni. A témával pénteken alapos, a kérdést minden oldalról körüljáró cikkel foglalkozunk, de addig is kíváncsiak vagyunk a véleményére. Szavazzon!