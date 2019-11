Húsklopfolóval összeverte és megerőszakolt egy lányt, tizenhárom év fegyházat kapott

Az ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az nem jogerős.

A bíróság első fokon 13 év fegyházra és 8 év közügyektől való eltiltásra ítélte azt a férfit, aki tavaly áprilisban megerőszakolt egy kiskorú lányt a Bokodot és Oroszlányt összekötő földúton. Az elkövető együtt szeretett volna járni a lánnyal, de ő csak barátként tekintett rá. A férfi tavaly áprilisban elcsalta a lányt a földúton a bokrok közé azzal az ürüggyel, hogy meg akarja neki mutatni, hogy milyen eladni való rezet rejtett el. Amikor odaértek, elővett egy húsklopfolót, és háromszor fejbe vágta. Ezután fojtogatta, ököllel ütötte, aztán megerőszakolta. Ezután felállított egy sátrat a helyszínen, és nem engedte el a lányt, akit aztán még kétszer megerőszakolt. Az áldozatnak arccsonttörése, orrcsonttörése ás több zúzódása keletkezett, a fojtogatás miatt meg is halhatott volna. A férfi korábban azt mondta a bíróságon, hogy lassú felfogása miatt már gyerekkorában is sokat csúfolták és bántották. Egyedül a lány értette meg, de ő nagyon megváltozott, amióta meghalt az anyja. A férfi volt már elítélve szexuális erőszak miatt. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be, így az nem jogerős.