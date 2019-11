Fontos meccs a nagy csata előtt

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban "magyarázza" a 170 milliárdos Puskás Aréna létjogosultságát a megnyitó reggelén. Óriási felfordulás várható a stadion környékén, hiszen a 68 ezer férőhelyes komplexumhoz csak 500 helyes parkoló épült.

Azonban valószínűleg nem csak az fog bosszúságot okozni pénteken, az új Puskás Aréna megnyitása napján, hogy a környéken kora délutántól lezárások lesznek, nem lehet parkolni . Az új stadionban nem lehet készpénzzel sem fizetni.

Az MLSZ emellett honlapján azt írja, hogy biztonsági okokból senki nem hozhat be nagy (A4-s méretnél nagyobb) szatyrot, hátizsákot. Sőt, esernyőt, profi fényképezőgépet sem lehet bevinni a stadion területére. Eső esetén az esőkabátot javasolják. A Stefániához és a Dózsa György úthoz közel két-két csomagmegőrző konténert állítanak fel, amelyek ingyenesen igénybe vehetők.

Forgalomkorlátozás a Puskás Aréna környékén

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint 15 órától 23 óráig lezárják a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között, a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között, az Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között, továbbá az Ifjúság útját. Lezárásra kell számítani az Istvánmezei út, a Cházár András utca és a Verseny utca egy-egy szakaszán is. A Thököly út, a Hungária körút és a Kerepesi út által határolt területre csak az ott lakók hajthatnak be. Emellett ma 7 órától 23 óráig tilos megállni a környéken. A BKK arról tájékoztatott: a stadion bejáratai a Dózsa György út és a Stefánia út felől érhetők el. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért arra kérik a szurkolókat, hogy semmiképp se autóval közelítsék meg a stadiont, hanem a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a társaság sűrűbben indítja majd járatait. A megszokottnál lényegesen gyakrabban jár majd a 2-es és 4-es metró, az 1-es villamos, sűrűbben indul a 7E autóbusz, a 178-as buszjárat útvonalát Pesten a Bosnyák térig meghosszabbítják, emellett ideiglenesen minden Thököly úton közlekedő busz megáll a Reiner Frigyes parknál és a Stefánia útnál is. A forgalomkorlátozások miatt egyes járatok - 30-as, 95-ös és 130-as autóbusz, 75-ös és 77-es trolibusz - útvonala megváltozhat előreláthatóan 15 órától az utolsó járatok indulásáig.