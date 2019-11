Újból nekiment az alternatív iskoláknak a kormány

A Magyar Waldorf Szövetség szerint a törvényjavaslat „súlyosan sérelmes”, a Szülői Hang Közösség pedig a módosítások azonnali visszavonását kéri.

A szakképzési törvénybe rejtve szüntetné meg a kormányzat az alternatív oktatási intézmények működésének törvényi alapjait, így például a népszerű Waldorf-iskolák jövőbeni működése is kérdésessé válik. A vonatkozó törvénymódosításra – amely egész egyszerűen törli az alternatív intézmények működésére vonatkozó részt – a 444.hu hívta fel a figyelmet. A portál azt írja, ha az alternatív iskolák tovább akarnak működni, jövő április 1-ig az oktatásért felelős minisztertől, vagyis Kásler Miklóstól kell engedélyt kérniük, aki saját belátása szerint, egyelőre nem tisztázott szempontok alapján dönt majd az intézmények sorsáról. A Magyar Waldorf Szövetség szerint a törvényjavaslat „súlyosan sérelmes”, törvényi felhatalmazás hiányában ugyanis nem garantált, hogy intézményeik megőrizhetik kerettantervükben meghatározott sajátosságaikat (az államitól eltérő tananyag, speciális Waldorf-tantárgyak, önigazgatás). „Külön eltérést engedő szabály hiányában a Waldorf-iskolák és óvodák működése lényegében törvénysértővé válhat” – írták. Az alternatív iskolák további működését már a köznevelési törvény nyári módosítása ispéldául azzal, hogy az iskolák tanterve legfeljebb csak 30 százalékban térhet el a miniszter által kiadott központi kerettantervektől. „A fentieket értelmében a Waldorf- és más alternatív pedagógiai intézmények fennmaradása kiszámíthatatlanná válik, és sorsukról nem csupán szakmai szempontok, érdekek mentén is születhet döntés” – erről a Szülői Hang Közösség írt. Úgy vélik, a szülők és pedagógusok számára ismeretlen szempontok szerint dőlne el, hogy az oktatási intézmények fennmaradhatnak-e. „Felbecsülhetetlen oktatási tapasztalat és pedagógiai tudás halmozódott fel ezekben az intézményekben, melyeket a törvénymódosítás veszélybe sodor” – hangsúlyozták. Ezzel együtt felszólították a kormányt a módosítások azonnali visszavonására. – Ez tökéletesen abszurd, érthetetlen – fogalmazott Horn György. Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöke szerint nincs ésszerű, szakmai magyarázat az ilyen fokú korlátozásokra, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: Magyarországon alkotmányos védelem van, nem lehet egy iskolát csak úgy „egyik napról a másikra” bezáratni. A törvényjavaslat felülvizsgálatát fogják kérni, a szaktárca képviselőivel a jövő héten találkoznak.