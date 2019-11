Megkezdték a bécsi koalíciós tárgyalásokat

A két párt tárgyalócsoportjai is elkezdik a megbeszéléseket, összesen hat nagyobb témakört beszélnek át, s mintegy száz szakértő, megbízott egyeztet egymással.

A május végén megrendezett uniós parlamenti választás előtt Orbán Viktor kormányfő számára európai szinten is követendő modell volt az osztrák példa, a mérsékelt jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) kormányzati együttműködése, az Ibiza-videó azonban alaposan felkavarta a belpolitikai viszonyokat, az FPÖ összeomlott, a szeptember végi választás után pedig eldőlt, nem kerül vissza a kabinetbe. A fordulat azt eredményezte, hogy az ÖVP pénteken hivatalosan megkezdte a koalíciós tárgyalásokat a környezetvédőkkel. A két párt előzőleg heteken át folytatott előzetes egyeztetéseket, mígnem egy hete mindkét párt vezetése zöld utat adott a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésére. Jövő héten a két párt tárgyalócsoportjai is megkezdik a megbeszéléseket, összesen hat nagyobb témakört beszélnek át, s mintegy száz szakértő, megbízott egyeztet egymással. Az ÖVP-nek nem jelent gondot ennyi szakértőt a megbeszélésekre küldeni, a zöldek számára azonban ez már nagyobb gondot jelent, a párt ugyanis még saját struktúráiknak felépítésével van elfoglalva, hiszen a szeptemberi voksolás előtt négy évig a parlament tagja sem volt. Az ÖVP szempontjából ugyanakkor óriási változás, hogy az FPÖ-vel folytatott kormányzás után a Zöldek felé fordult. Két teljesen különböző politikai erőről van szó. Az Osztrák Szabadságpárt mereven bevándorlásellenes, amely – amint az Heinz-Christian Strache volt pártelnöknek az Ibiza-videóban elhangzott szavaiból is kiderült – magyar mintára alakítaná át a médiatérképet, elhallgattatná a kritikus hangokat. A környezetvédők ezzel szemben megengedőbbek a bevándorlást illetően és bizonyos tekintetben baloldalibb politikát folytatnak a szociáldemokratáknál is. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne tartós az ÖVP és a környezetvédők kormányzati együttműködése. Az ugyanis már az előzetes egyeztetések során is kiderült, hogy nincs olyan témakör, amiben ne tudnának kompromisszumot kötni. A bevándorlást illetően például elviekben megállapodtak abban, hogy szükség van a külső határok megerősítésére, illetve az országba érkezett külföldiek jobb integrációjára. Ha sikerül akadálytalanul kormányozniuk, a bécsi kabinet valóban európai szintű modellé válhat.