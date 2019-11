Pokorni fejet hajtott a Normafa-védők tömege előtt

Noha az elnyomó rezsim nehéz helyzetbe sodorta az intézményt, a CEU világszerte hatalmas támogatást kapott – tette hozzá az egyetem alapítója.

– A Közép-európai Egyetem (CEU) továbbra is kiáll az akadémiai szabadság védelmében Orbán Viktor korrupt kormányával szemben – erről Soros György, az egyetem alapítója beszélt a CEU bécsi campusának pénteki megnyitóján. Mint fogalmazott, noha az elnyomó rezsim nehéz helyzetbe sodorta az intézményt, a CEU világszerte hatalmas támogatást kapott. Hozzátette: az egyetem elleni támadások szerinte még nem értek véget. Soros beszélt arról is, a CEU-t azért alapította 1991-ben Budapesten, hogy segítse az ország felemelkedését a szovjet elnyomás után. Úgy véli, az egyetem sokat tett ezért és a társadalmi felelősségvállalás erősítésért. Időközben Európa egyik legsikeresebb felsőoktatási intézményévé vált, de az alapító szerint a cél még ennél is magasztosabb: egy globális egyetemhálózat kialakítása, ami találkozik a XXI. század elvárásaival. Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora köszönetet mondott mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy az egyetem bécsi campusa megnyithassa kapuit. Külön kiemelte az egyetem dolgozóit, akik – mint fogalmazott – öt hónap alatt a nulláról építették fel a campust. Hangsúlyozta: a CEU folytatja küldetését, és a továbbiakban is kiáll az akadémiai szabadságért, ha az veszélyben van; a továbbiakban is menedéket nyújt olyan tudósoknak, akiket máshol üldöznek munkájuk miatt.

– Biztosan állíthatom, hogy a CEU tovább fogja erősíti az osztrák felsőoktatást – erről Iris Rauskala, Ausztria oktatásügyi, tudományügyi és kutatásügyi minisztere beszélt. Mint mondta, az osztrák kormány feladatának tekinti, hogy támogassa a felsőoktatási intézményeket, az akadémiai szabadságot. Michael Ludwig, Bécs polgármestere a magyar kormány CEU-elleni lépéseivel kapcsolatban felidézte: két évvel ezelőtt olyan folyamatok kezdődtek, amik korábban elképzelhetetlenek voltak Európában. Szerinte elfogadhatatlan, hogy egy egyetemet elüldözzenek egy európai fővárosból. Hozzátette: ettől függetlenül Budapesttel és annak új főpolgármesterével továbbra is jó partneri kapcsolatokat akar ápolni. Anton Zeilinger, az Osztrák Tudományos Akadémia elnöke is üdvözölte a CEU bécsi campusnyitását, mint mondta, az osztrák tudomány számára fontos a minőség és a szabad kutatás.