Aggódik a jegybank a klímaváltozás miatt

A klímakatasztrófa elleni küzdelem jegyében tartottak konferenciát a zöld jegybankok Budapesten.

Az Európai Fejlesztési és Beruházási Bank (EBRD) által is támogatott összejövetelen nyitóelőadásában egyenlőségjelet tett a környezeti és a pénzügyi kockázatok közé, és olyan termékek kidolgozását sürgette, amelyek segítik a zöld beruházások elterjedését. A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, ezért ebben a küzdelemben a jegybankoknak is szerepet kell vállalniuk – tette hozzá. Kandrács Csaba, az MNB felügyeleti alelnöke szerint olyan pénzügyi termékeket kellene támogatniuk, amelyek javítják az energiahatékonyságot és az energiatakarékosságot is, ezért az MNB olcsóbb lakáshitelt javasol az ilyen szellemben beruházó-felújító háztartásoknak. Az alelnök tapasztalatai szerint azok a hitelek kevésbé dőlnek be, amelyeknél az energiatakarékos szemlélet érvényesül. Irene Heemskerk, a zöld jegybankok hálózatának vezető stratégiai tanácsadója kifejtette: az egyes országok központi bankjainak, pénzügyi felügyeleteinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok később a gazdasági-pénzügyi kockázatok forrásai lehetnek – mondta a szakember.