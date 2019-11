Karácsony Gergely azt üzente, hajrá, magyarok, de a Puskás Aréna megnyitójára nem ment el

Budapest főpolgármestere azért szurkol, hogy minél több kulturális esemény és sok magyar focisiker helyszíne legyen.

Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere nem ment el az új Puskás Aréna avatására, mint Facebookon írta, "nem az a meccsjárós típus". A főpolgármester szerint "Budapestnek is, miként minden fővárosnak, szüksége van a nagy tömeget vonzó sportesemények befogadására alkalmas stadionra", és csak remélni tudja, "hogy a focimeccsekhez lesznek majd tömegek is". Hozzátette: annak szurkol, hogy minél több kulturális esemény és sok magyar focisiker helyszíne legyen az új aréna. De a sikereket továbbra sem csak gólokban méri Karácsony, legalábbis a posztja így folytatódik. Szerinte az is nagy magyar siker lenne,

ha sikerülne megakadályozni, hogy évente több mint 30 ezer ember haljon meg megelőzhető betegségekben;

ha sikerülne növelni a zöldfelületek nagyságát és minőségét a városban, mert ezen múlik az élhető jövőnk;