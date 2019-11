Szakács László váltja Tóbiás Józsefet az országgyűlésben

A hegyvidéki önkormányzat rendre az autós kirándulók törzshelyévé tenné az erdőt, a Párbeszéd és a Momentum vezetésével az ellenzéki koalíció tüntetést tartott.

„Nem akarok több fakivágást!” feliratú transzparensekkel tartott tüntetést a Normafán az egyesült ellenzék tiltakozva a XII. önkormányzat parkolóbővítési tervei ellen, ami 220 fa kivágásával járna egy Natura 2000-es védettség alá tartozó területen. A Védjük meg a Normafát! - címmel hirdetett tüntetést a Párbeszéd és a Momentum szervezte, majd ehhez csatlakozott az MSZP és az LMP. A tüntetésen „Védj meg” feliratú őszi faleveleket osztogattak a kétszáz egybegyűltnek. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke szerint a Normafa-ügy is a NER „állatorvosi lova”, jól mutatja, hogy a Fidesz hogyan gondolkozik a jövőről. Míg a klímaváltozás a küszöbön áll, addig a Fidesz csak újabb fakivágásokat tervez. Utalt rá: Normafát kiemelt fejlesztési területté nyilvánították. „Amikor Orbán Viktor kiemelt beruházásról beszél, szó nincs arról, hogy a területen a fák megmaradhatnak”.



Ennek jó példája, hogy nemrég a Normafán is sikerült az önkormányzatnak olyan játszóteret építeni, ahol egy árva fa sem nyújt árnyékot a gyerekeknek. Vadász Gábor, a Momentum XII. kerületi elnökségi tagja szerint alapelvvé kellene tenni, hogy ahol fa van, oda nem teszünk parkolót. Szerinte

ha Orbán Viktor apjának faiskolája lenne, akkor jóval kevesebb lenne a dolomitos murvával leszórt parkoló, amilyet az önkormányzat most tervez az erdőfolt helyén.

A párbeszéd csak látszat, a lényeg a győzelem

Élő Norbert, a DK képviselője úgy fogalmazott: ilyen a Fidesz taktikája. Látszólag tárgyal a helyiekkel, ám végül mindig beton és térkő lesz a természeti környezet helyén. Szerinte a Normafán is lopakodva terjeszkedik a környezetpusztítás. 2012-ben az építési szabályzatot is megváltoztatták a területen, így már 20 méter magas épületet is lehet felhúzni, ami Élő szerint azt vetíti előre, hogy a Normafán is lakóparkok épülhetnek idővel. Hangsúlyozta, az autókat nem szabad felengedni a Normafáig, helyette a tömegközlekedést kell fejleszteni, a fogaskerekűt kellene meghosszabbítania a Moszkva tértől a Normafáig. Dorosz Dávid, klímavédelemért felelős főpolgármester-helyettes úgy fogalmazott: minden egyes fa elpusztítása később egy ember halálát okozhatja a klímaváltozásban a hőség miatt. Szerinte a klímaváltozás szociális kérdés is lesz, mivel a fideszes elit a Pasa parki légkondicionált lakásokban, a Karmelita kolostorban, a légkondis terepjáróiban túléli majd a hőséget, ám a szegényebb embereket nem tudnak védekezni a klímaváltozás hatásaival szemben.

A tüntetés Facebook-oldalának alapvetése, hogy meg akarják állítani „azt az esztelen elképzelést, amely szerint a helyi önkormányzat 220 fa kivágásával parkolót akar létesíteni a környezeti értékekben gazdag területen”. Mivel a Normafa kiemelt zöld- és természetvédelmi terület, ezért felszólítják a XII. kerületet, egyeztessen a fővárossal, mielőtt ekkora léptékű környezetpusztításra szánja el magát. Az ügyben az Ahang is petíciót indított, amit csaknem 19 ezren írtak alá.

Pokorni Zoltán polgármester péntek délután találkozott a civil szervezet képviselőjével, akinek annyit ígért meg, hogy a 20 centinél vastagabb törzsű fák megmenekülnek a kivágástól. Ám ez mindössze néhány tucat fát jelent.

Mint Szabó Tímea fogalmazott: ez nem siker. A tüntetésen a mögötte lévő erdőre mutatva: ennyi erővel az erdő zömét ki lehetne vágatni.

Régóta zajlik a harc a civilek és az önkormányzat között

A civilek, környezetvédők és az önkormányzat közötti konfliktus messzire nyúlik vissza. Sipos Péter, a „Normafa Természetesen” Civil koalíció szóvivője lapunknak úgy fogalmazott: a fő probléma az, hogy az önkormányzat valamiért – Sipos szerint: „szimpla butaságból” - időről-időre olyan tervekkel rukkol elő, amelyek azt célozzák, hogy az emberek elsősorban autóval érkezzenek az erdőbe. A most tervezett változtatások végeredménye is az lenne, hogy az autóval közvetlenül az erdő mellett lehet majd parkolni, míg akik tömegközlekedéssel érkeznének, azoknak jóval távolabbról kell odaballagniuk. A parkolóépítési terv azonban nem új, még 2013-ban kezdődött, de akkor a civilek nyomására az önkormányzat visszavonulót fújt - idézi fel. Jelenleg három parkoló van a Normafa környékén, kettő a síház közelében lévő busz végállomásnál, a harmadik pedig a Konkoly-Thege úton. Ezeket a parkolókat vonná most össze az önkormányzat a Konkoly-Thege úti parkoló kibővítésével. Mivel ennek a területnek egy jó része beerdősült, így a parkoló kibővítése 220 fa kivágásával jár.



Bár a XII. kerület nem válaszolt az ügyben a kérdéseinkre, pénteken az önkormányzat honlapján megjelent egy Pokorni Zoltán polgármesterrel készített „interjú”, illetve egy nyilatkozatot tettek közzé. Ebben arra hivatkoznak, hogy a terület nem tartozik a Normafa erdejéhez, ráadásul illegálisan már így is parkoltak ott autók. (Igaz, a környezetvédők szerint az önkormányzat többnyire semmit sem tett, hogy az erdőbe beparkolókat büntesse. Ez csak a tüntetés időpontjára változott meg: ottjártunkkor a közterületisek hirtelen nagy látványosan, buzgón büntetni kezdték az erdő szélén parkolókat.) Pokorniék szerint a kibővített parkolóval összességében nem fog nőni a Normafánál a parkolóhelyek száma, a kivágott fákat pótolni fogják, a változtatás következtében – a síház melletti kibetonozott parkoló megszüntetése nyomán – pedig nő a zöldterület aránya. A Konkoly-Thege úti parkoló mellett azzal is érvelt Pokorni, hogy nincs rá másutt hely. Korábban ugyan felmerült, hogy az elbontott Olimpia Hotel helyén alakítsanak ki parkolót, elvégre az nem járna erdőirtással. Pokorni Zoltán szerint azonban a környéken élők határozottan elutasították az ötletet. Sipos Péter szerint ez körülbelül annyira volt igaz, mint a jereváni rádió híre: az önkormányzat azt kérdezte a helyiektől, hogy az elkészülő parkban legyen-e hinta, felnőtt tornapálya, vagy kutyafuttató, azt azonban, hogy parkoló legyen-e vagy park, nem kérdezték meg senkitől.

Autósok előnyben

Sipos különösen nagy bajnak tartja, hogy

távolabb kerül a 21A és a 212 busz végállomása az erdőtől, mint az autóparkoló, így óhatatlanul előnyben részesülnek az autóval érkezők.

„Ez valami fordított logika” - fogalmaz Sipos – megkönnyítik, hogy a kirándulók autóval érkezzenek az erdőbe, majd az új, központi parkolóban ingyen letehetik az autójukat. Sipos szerint a környezeti szempontok érvényesítése miatt ezt fizetőssé kellene tenni. A környezetvédők egyébként most is pereskednek az önkormányzattal, mivel a kerület egy éjszaka kivilágított és hóágyúzott szánkó- és sífutó pályát is tervez, ami további erdőirtással is járhat. Sipos Péter ez a tervet fantaszta lázálomnak látja. „Az Alpokban ezer méteres magasság alatt évek óta nemhogy új pályát nem csinálnak, hanem a meglévőket is sorban zárják be, mert nem rentábilisak. Ehhez képest a Normafánál 420-430 méter a legmagasabb pont, ráadásul kivilágított pályát terveznek, hóágyúval. „Nem lesz ember aki megfizesse az árát”. A környezetvédelmi hatóság szerint ugyan a hóágyúnak nincs hatása a környezetre, ám ezt az állásfoglalást a Védegylet a bíróság előtt már megtámadta.