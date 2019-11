Brazil Nagydíj - Verstappen a pole pozícióban

Az Európa-bajnoki selejtezőcsoport végeredményét döntően befolyásoló meccs lesz a magyarok csoportjában rendezett szombat esti horvát–szlovák derbi.

A horvát válogatottnak egyetlen árva pont is elég ahhoz, hogy igazolja a papírformát és az Eb-szereplést érő csoportelső pozícióban végezzen már az utolsó kör eredményétől függetlenül. Ezzel együtt nehezen hihető, hogy a szlovák válogatott simán beletörődne ebbe a fiumei partin, mert győzelme esetén még maradna esélye a második helyre. Ellenkező esetben a szlovákok hiába vernék meg jövő kedden az utolsó fordulóban a sereghajtó Azerbajdzsánt, a horvátok csoportelsőként mindenképpen előttük végeznek, ahogy a walesi–magyar zárófordulós összecsapás győztese is.

Magyar szempontból tehát annyi tétje lesz a szombati játéknapnak, hogy Wales megőrzi-e reális esélyét a kijutásra, vagy nem. A csoportmatek szerint ehhez Szlovákia fiumei pontvesztése mellett mindenképpen be kell gyűjtenie a három pontot Bakuban Azerbajdzsán vendégeként. Egy szombati szlovák győzelem a walesieket szinte reménytelen, a horvátokat pedig kellemetlen helyzetbe hozná. A szigetországiaknak így csak akkor maradna esélyük a kijutást jelentő második hely megszerzésére, ha Szlovákia – nagy meglepetésre – pontokat veszítene Azerbajdzsán ellen, míg a horvátokat Szlovákia az utolsó fordulóban megelőzhetné az azeriek felülmúlásával, ahogy a magyar csapat is, amelynek ehhez nyernie kellene Cardiffban. Az ötös favoritjának tartott Horvátország azonban még így is résztvevővé válhatna, amennyiben Marco Rossi együttese nem nyerne a zárókörben, mivel Wales – rosszabb egymás elleni eredménye miatt – már semmiképpen sem kerülhet Horvátország elé.

Az ötösből az első kettő jut ki a 2020-as Eb-re, melynek társházigazdája Budapest a Puskás Arénával, ahol három csoporttalálkozót és egy nyolcaddöntőt rendeznek majd. A képlet egyszerű: a magyar válogatott akkor lesz Eb-szereplő, ha kedden nyer Walesben.

Eb-selejtezők E csoport 1. Horvátország 7 4 2 1 14- 6 14 2. Magyarország 7 4 - 3 8-9 12 3. Szlovákia 6 3 1 2 10-8 10 4. Wales 6 2 2 2 6-6 8 5. Azerbajdzsán 6 - 1 5 5-14 1 Azerbajdzsán–Wales (tv.: Sport2 18.00) Horvátország–Szlovákia (tv.: Sport2 20:45) Az utolsó forduló párosítása November 19., kedd Wales–Magyarország Szlovákia–Azerbajdzsán