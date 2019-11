Maradt némi remény Wales ellen

Csak a győzelem jelent biztos Európa-bajnoki részvételt a magyar labdarúgó-válogatott számára a Wales elleni keddi idegenbeli selejtezőn.

Nagyon hamar túllépett mindenki a Puskás Ferenc Stadion pénteki átadásán és az új aréna első hivatalos mérkőzésén, az Uruguaytól elszenvedett 2-1-es vereségen. Marco Rossi szövetségi kapitány céljai csak részben valósultak meg a találkozón. Az olasz szakember azt szerette volna, ha sikerül sérülés nélkül zárni a mérkőzést és össze tudja rakni a védelmet a keddi cardiffi Wales elleni Európa-bajnoki selejtezőre. A hátsó alakzatból Willi Orbán és Kádár Tamás sérülés, illetve Korhut Mihály eltiltás miatt hiányzik. A jó hír, hogy az élete első válogatott meccsén szereplő Nagy Zsolt remekül mutatkozott be, a felcsúti védő állta a versenyt a dél-amerikaiakkal.

Sajnos azonban nem sikerült sérülés nélkül befejezni a mérkőzést: a szlovák élvonalbeli DAC csapatában hetek óta kitűnő formában játszó Kalmár Zsolt bokatörést szenvedett, esetében az is kérdéses, hogy a tavaszi szezonban pályára léphet-e vagy az egész szezont ki kell hagynia.

A legtalálóbban talán Dzsudzsák Balázs csapatkapitány fogalmazta meg, hogyan is viszonyult a futballrajongók többsége a találkozóhoz.

"Nagyon örülünk, hogy elkészült a Puskás Stadion, óriási élmény volt itt játszani, de vártuk már az uruguayi mérkőzés végét, mert ránk egy sokkal fontosabb csata vár Walesben az Európa-bajnoki részvételért - hangsúlyozta Dzsudzsák az M4 Sporton. - Nincs mese, győznünk kell, hogy jövőre az Eb-n, a budapesti csoportmérkőzéseken is átélhessük azt az élményt, amit a mai mérkőzésen."

A magyar válogatott első gólját Szalai Ádám szerezte az új Puskás Stadionban.

"Természetesen ez jóleső érzés, de nekünk mostantól a wales-i mérkőzésre kell koncentrálnunk, az a legfontosabb, hogy megszerezzük a három pontot - jelentette ki a Mainz támadója. - Mindegy milyen játékkal, valahogy győzni kell, és az biztos, mi mindent megteszünk ezért."

Szerencsés esetben a döntetlen is elég lehet, ha Szlovákia nem győzi le Azerbajdzsánt, de erre elég csekély az esély. Sajnos a magyar győzelemre is, mert a wales-i válogatottat jobb játékosok alkotják. Nem véletlen, hogy Wales a harmadik, Magyarország a negyedik kalapban volt a selejtezőcsoportok sorsolása előtt. Az is óriási szó, hogy a sorozat előtt negyedik helyre sorolt magyar válogatott a másodikról várja az utolsó fordulót, ennek a pozíciónak a megőrzéséhez azonban előfordulhat, az sem lesz elég, ha minden magyar játékos száz százalékot nyújt Cardiffban. A nagy bravúrhoz, a sikerhez az is kell, hogy a walesiek gyenge napot fogjanak ki.

Akkor sincs még minden veszve, ha nem sikerül kedden kiharcolni az Eb-részvételt. Ebben az esetben a magyar válogatott tavasszal a Nemzetek Ligája rájátszásában lép pályára. Ez egy négyes torna lesz, ami két elődöntővel kezdődik, ennek győztesei három nappal később a fináléban találkoznak. A döntő nyertese szintén ott lesz az Eb-n.

Második helyen a magyarok A magyarok selejtezőcsoportjában szombaton a horvátok 3-1-re nyertek Szlovákia ellen, ezzel bebiztosították első helyüket és Európa-bajnoki részvételüket is. Wales 2-0-ra nyer Azerbajdzsánban. Az E csoport állása: 1. Horvátország 19 pont/8 mérkőzés (már Eb-résztvevő), 2. Magyarország 12/7, 3. Wales 11/7, 4. Szlovákia 10/7, 5. Azerbajdzsán 1/7. Kedden a záró körben Szlovákia fogadja Azerbajdzsánt, a magyarok idegenben találkoznak Wales-szel. Szlovák siker esetén azért nem elég a magyar válogatottnak a döntetlen, mert pontegyenlőségnél az egymás elleni eredmények számítanak. Ebben az összevetésben a szlovákok a jobbak, mert kétszer győztek Rossi csapata ellen.

Édesanyját gyászolta a pályán a keddi mérkőzés játékvezetője Az Eb-részvételről döntő Wales-Magyarország mérkőzést a román Ovidiu Hategan vezeti. A 39 éves bíró még sosem működött közre magyar érdekeltségű találkozón, a Bajnokok Ligájában azonban rendszeresen kap mérkőzéseket és vezetett meccseket a 2012-es és 2016-os Európa-bajnokságokon is. Napra pontosan egy évvel a keddi cardiffi meccs előtt Hategan fújta a sípot a német-holland (2-2) Nemzetek Ligája-találkozón. A játékvezető a mérkőzés szünetében értesült arról, hogy elhunyt az édesanyja. Hategan nem kért cserét, végig vezette a találkozót, majd a lefújás után zokogásban tört ki a pályán, a két csapat játékosai vigasztalták és kísérték be az öltözőbe.