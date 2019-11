Hétfőn is marad a 18 fokos novemberi kánikula

Nekünk, egyszerű sajtójobbágyoknak van még mit tanulnunk agitációs propagandából. Példaképünk nem is lehet más, mint az Origo.

A szikár tények: a Puskás Aréna avatásán – Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében, aki a sorsfordító eseményt beharangozó filmecskében labdába is rúgott – Uruguay válogatottja 2:1-re legyőzte Magyarországot. A „legyőzte” kifejezést azért merészeljük használni, mert a kettő gól több, mint az egy gól. Ebből kiindulva azt gondoltuk, hogy a mérkőzést nem mi nyertük. Létezik azonban egy alternatív értelmezési keret, amelynek segítségével felülírhatjuk, legalábbis más fénytörésbe helyezhetjük a valóságot. Fénylő tekintetünket a hiteles tájékoztatás zsinórmértékére, a kormánypárti médiabirodalom vezérlő csillagára, az Origo nevű portálra vetettük. És csettintettünk hozzá. Így kell csinálni. Utánozhatatlan. Vegyük hát sorra, hogy nevezett oldal a Hírkeresőre kikerült focitudósításaiban milyen címekkel szolgálta ki az olvasói igényeket. Péntek este, néhány perccel a meccs kezdete előtt vagyunk. Az Origo cikkének címe 18:58-kor: Magyarország-Uruguay a gyönyörű Puskás Arénában Nem sokkal később az ellenfél rúgott egy gólt, majd még egyet, az Origo azonban úgy tett, mintha a pályán zajló történésekkel egyáltalán nem foglalkozna. Aztán a magyar válogatott szépítésekor kiderült, hogy mégis: 19:46 Nézze meg Szalai Ádám gólját Uruguay ellen A lelkesültség nem hagyott alább: 19:56 Telt ház az új Puskás Aréna avatásán – galéria 20:21 Marco Rossi sírva búcsúzott Gera Zoltántól A meccs végén valahogy be kellett számolni az eredményről is. Íme: 21:08 Szalai történelmi gólt lőtt, ám Uruguay örülhetett a csodás Puskás Arénában Figyeljük csak meg, hogy a szerző milyen ügyesen rejtette el a vereséget a címben. Uruguay örülhetett ugyan (lényegtelen, hogy minek), ám az egyéb hangsúlyos információk (Szalai történelmi gólja, csodás Puskás Aréna) ezt a körülményt mellékessé tették. A kicsit is meg kell becsülni. Az eredmény a továbbiakban még áttételesen, halvány utalásként sem került szóba: 21:33 Szalai Ádám: Fantasztikus lenne ebben a stadionban játszani az Eb-n 22:11 Puskás portré és Szalai Gólöröm a stadionavatón – galéria 23:06 Minden magyar játékost elragadtak az érzelmek a gyönyörű Puskás Arénában 23:45 Ha nem nyer a válogatott Walesben, akkor is játszhat az Eb-részvételért Az Origo szombaton is csillapítatlan lendülettel folytatta az ömlengést: 06:46 A Puskás Aréna csodás otthona lett a magyar labdarúgásnak 08:32 Hálás a magyaroknak az uruguayi szövetségi kapitány Becsúszott ugyan egy rossz hír is (08:55 Kalmár Zsoltnak eltört a bokája), de a portál nem engedte, hogy bármi elrontsa az ünnepet: 09:28 A régió legmodernebb stadionja lett a Puskás Aréna a horvátok szerint 10:08 Cavani szerint is gyönyörű a Puskás Aréna 10:17 Puskás Aréna: A magyar futball hazatért Megtudhattuk azt is, a magyar válogatott kapusa külön örül annak, hogy Luis Suárez nem lőtt gólt neki: 12:51 Dibusz: Hatalmas élmény marad az első meccs Senki ne higgye, hogy ezzel vége: 13:00 A Puskás Aréna a 2020-as foci Eb legnagyobb stadionjai között van 13:25 Davor Suker: Csodálatos az új Puskás Aréna Ugyanabban a percben értesülhettünk arról is, hogy a Fehérvár középpályása nem titkolja, örök élmény marad számára az Uruguay elleni mérkőzés: 13:25 Kovács István: Végtelenül büszke vagyok Szombaton kora délután végre megismerkedhettünk azzal a vezérdrukkerrel is, akinek az új magyar csodát köszönhetjük: 13:37 Orbán Viktor a Puskás Aréna átadásán készült képeket tett közzé Az Origo ellenpontként az általa Soros blognak minősített 444.hu-t hozta fel, amely egy Rákóczi úton baktató sertésről viccelődve azt írta, hogy bizonyára a meccsre igyekszik. Az ilyesmi megengedhetetlen: 14:28 Disznónak tartja a magyar szurkolókat Soros blogja Szerencsére azonban Németország egy mérkőzést egészen biztosan Budapesten játszik a 2020-as Európa-bajnokságon: 14:46 A négyszeres világbajnok Eb-meccset játszhat a Puskás Arénában Vissza a megnyitóhoz: 15:28 Így szólt a „Nélküled” a Puskás Arénában A világ is ránk figyel: 15:47 Az UEFA 2020 áprilisában már birtokba veszi a Puskás Arénát A Ripost felháborodott írásműve nyomán az Index is megkapta a magáét, amiért újságírója ülve maradt a VIP-páholyban, amikor a már említett Nélküled című nóta szólt a stadionban: 16:24 Az Index dolgozója tudatosan alázta az éneklő felvidéki magyar gyerekeket Bezzeg Miniszterelnök Urunk: 16:43 A Nélküled című dalt éneklő felvidéki gyerekekkel találkozott Orbán Viktor Ennél a megható pillanatnál mi is lezártnak nyilvánítjuk a témát. A csúcson kell abbahagyni.