Brazil Nagydíj: megbüntették Hamiltont, Sainz a harmadik

Valtteri Bottas autója elfüstölt, a két Ferrari-pilóta összeütközött, így Pierre Gasly pályafutása során először állhatott fel a dobogóra.

Az augusztusi Magyar Nagydíj után másodszor indulhatott a pole pozícióból Max Verstappen, a Red Bull pilótája, aki mögül Sebastian Vettel (Ferrari) és Lewis Hamilton (Mercedes) startolt. A rajtnál sok változás nem történt, Hamilton megelőzte Vettelt, Charles Leclerc pedig a 14. helyről gyorsan felzárkózott az élmezőnyre. Az élbolyból Hamiltont hívták ki elsőként a bokszba, s lágy gumikat kapott, egy körrel később Verstappen is érkezett, ő is lágy gumikkal folytatta, a kerékcsere után azonban majdnem összeütközött Robert Kubicával, így csak Hamilton mögé ért vissza a pályára, miközben a brit már Leclerc-rel csatázott. A hatszoros világbajnok körbeautózta a monacóit, Verstappen azonban a célegyenes végén mindkettejüket megelőzte. Vettel és Bottas egy kiállásos taktikával próbálkozott, azonban a finn később úgy döntött, még egyszer kiáll, így az élmezőny végére került. Nem sokra rá Hamilton is érkezett a bokszba, kemény abroncsokat kapott, míg Verstappen ismét gyorsan reagálva visszatért a brit elé. Az 51. körben Bottas versenyautója megadta magát, ezt követően pedig megérkezett a pályára a biztonsági autó. Ekkor Hamiltonnak szóltak, csinálja az ellenkezőjét annak, amit a holland, aki harmadszor is megérkezett a bokszba. Az újraindítást követően a címvédőnek a jóval használtabb, keményebb gumikeverékben esélye sem volt a holland ellen, Albon pedig Vettelt megelőzve feljött a harmadik helyre. Leclerc hat körrel a leintés előtt támadást indított csapattársa ellen, a célegyenesben el is ment Vettel mellett, a német azonban visszatámadott, minek következtében a két Ferrari összeütközött - mindkét pilótának fel kellett adnia a küzdelmet. A baleset miatt ismét pályára küldték a biztonsági autót, Hamiltont pedig a bokszba hívták, így Albon került a 2., Pierre Gasly pedig a 3. pozícióba. A verseny két körrel a leintés előtt folytatódott, Hamilton rögtön az újraindítás után megelőzte Gasly-t, majd az utolsó körben Albont is támadta, ám kiütötte a thai pilótát. Gasly eközben Hamiltont visszaelőzve feljött a 2. helyre, így a Red Bull fiókcsapata, a Toro Rosso francia pilótája pályafutása során először állhatott dobogóra. „Ez az első dobogóm, sosem fogom elfelejteni. Nem is tudom, mit mondjak, annyira érzelmes ez a helyzet. A Toro Rosso fantasztikus autóval lát el, amióta visszatértem. Nagyszerű befutó volt, láttam magam előtt, hogy küzdenek, és az ölembe esett a lehetőség. A célegyenesben imádkoztam a Hondának, hogy minden erejét adja bele” - mondta az örömittas Gasly. „Albontól elnézést kérek, volt mellette rés, de egyre szűkült. Hibáztam. Max elképesztő munkát végzett, összességében jobb teljesítményt nyújtott” - mondta a harmadik helyen leintett Hamilton, aki öt másodperces büntetést kapott, így a hetedik helyen végzett. „Lewis nagyon gyors volt, úgyhogy végig nyomnom kellett. Minden alkalommal egy körrel előttünk állt ki, úgyhogy résen kellett lennünk. Kétszer is meg tudtam előzni, onnan pedig képes voltam irányítani a versenyt. Jól éreztem magam, és persze jó érzés futamot nyerni – nyilatkozta Verstappen, aki nem csupán idei harmadik, egyben pályafutása nyolcadik futamgyőzelme miatt lehetett boldog, hanem amiatt is, hogy a vb-pontversenyben feljött a harmadik helyre, előnye 11 pont Leclerc-rel szemben, míg Vettel már biztosan mögötte fejezi be az idényt. A dobogósok mögé az utolsó helyről rajtoló Carlos Sainz ért oda, de Hamilton büntetése miatt végül harmadik lett, ám a dobogóra mégsem állhatott fel. Remek napjuk volt a kavarodást kihasználó Alfa Romeóknak is, Kimi Räikkönen végzett az ötödik, Antonio Giovinazzi a hatodik helyen. A további pontszerző helyeket Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sergio Pérez és Danyiil Kvjat foglalta el. A világbajnokság két hét múlva, az Abu-Dzabi Nagydíjjal zárul az Egyesült Arab Emírségekben.