Egy részeg magyar férfi üvöltve csicskázott le és piás üvegekkel dobált meg külföldieket a villamoson, aztán kórházba szállították

Az idegengyűlölő Laci nehezen dolgozta fel az angolul beszélő társaság jelenlétét.

Szombaton késő este munkábólhazafelé egy külföldi társaság Budapesten, a 17-es villamoson, amikor egy magyar férfi kiabálni kezdett velük és üvegekkel hajigálta meg őket - tudta meg az Index az egyik sértett ismerősétől. A Facebookon terjedő videókat egy nő angolul narrálja, és arra is kitér, hogy a villamoson többen is vannak, mégsem tesz senki semmit. „Csicska vagy!" – üvölti közben többször is a magyar férfi, aki a második videóban azt kiabálja: „Te vagy vendég, én magyar, te nem vagy magyar." A magyar férfi nemcsak távolról dobálta meg üveggel a külföldieket, közelről az egyikük arcába is ordított, a videón kivehető, ahogy a támadást érzékelő fél lenyomja a magyar férfi kezét, majd arrébb lökik. A képek alapján úgy tűnik, hogy egy ismerőse végül megpróbálja megnyugtatni: