Megkezdődött a Cséry-telep kármentesítése

A fővárosi önkormányzat megbízásából a STRABAG Építőipari Zrt. 2019. október 22-én megkezdte a Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utcában az egykori Cséry-telep részét képező Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló telek teljes kármentesítését. Az előzetes környezetvédelmi vizsgálatok eredményeként kiadott hatósági kötelezésnek megfelelően résfalas lezárás készül a talajszinthez képest 9 -12 méter mélységig. A résfallal érintett területek talajcseréje során a vállalkozó kitermeli és a mostani 2,2-4,6 m vastagságú szennyezett, salakos feltöltés helyett tiszta talaj kerül a helyére. A talajvíz védelme érdekében a teljes területet lefedő (zöldfelületekre is) csapadékvíz elvezető rendszer, illetve talajvízfigyelő monitoring kút rendszer létesül, amely figyelemmel kíséri az esetleges további szennyező anyagok bemosódását a talajvízbe. A résfalas körbehatárolás pedig meggátolja a talajvíz további kiáramlását a telekingatlanról. A Cséry-telepen a becslések szerint több millió köbméter kommunális, közterületi és ipari jellegű veszélyes hulladék van. A Greenpeace vizsgálata szerint a telepre évtizedeken át érkezett a főváros szemete, kommunális és közterületi hulladéka, 2007-ig olajiszapot is legálisan lehetett elhelyezni a területen, valamint szennyvíziszapot is szállítottak, amelyből 48 ezer tonna gyűlt össze. Egy 2008-as szakértői jelentés szerint az olajiszap 1500 tonna ólmot, 3000 tonna cinket, 20 tonna rákkeltő kadmiumot, valamint 22 tonna mérgező higanyt tartalmaz. A talajmintában az ólom több mint tízszeresen, a kadmium 25-szörösen, a higany 56-szorosan haladta meg a szennyezettségi határértéket. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet, melynek mozgása lakott terület felé irányul. A telepen található nehézfémek közül az ólom és a higany is sejt- és idegméreg. A kadmium rákkeltő hatású, mérgező a vesére, a májra, a csontokra, valamint megzavarja a hormon- és immunrendszert.