A Magyar Helsinki Bizottság kapta a norvég Szaharov-szabadságdíjat

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása érdekében végzett munkát ismerték el a díjjal.

Hétfő este vette át Oslóban a norvég Szaharov-szabadságdíjat a Magyar Helsinki Bizottság két társelnöke, Kádár András Kristóf és Pardavi Márta - írja honlapján a jogvédő szervezet. Az idén 30 éves magyar jogvédő szervezetet az autoriter tendenciákkal szembeni bátor kiállásáért díjazták. „Ezzel a díjjal azt az áldozatos munkát akarjuk elismerni, amit a Magyar Helsinki Bizottság a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása érdekében végez Magyarországon” – mondta Bjørn Engesland, a Norvég Helsinki Bizottság (NHB) főtitkára. Mint kiemelte, az autoriter Orbán-rezsimmel szembeni ellenállás frontvonalában álló civil jogvédőknek szól az elismerés. Pardavi Márta, a magyar jogvédő egyesület társelnöke köszönetet mondott a díjért, és arról beszélt, hogy „a civil szervezetek és ügyfeleik még a mostani nehezedő körülmények és szűkülő lehetőségek mellett is képesek egymásra találni. A jogfosztott, de igazukért bátran kiálló emberek és a civil jogvédők összetartó közösséget alkotnak. Jogállami koalíciójukhoz tartoznak még a függetlenségüket őrző bírók, a munkájukat hivatásnak tekintő újságírók vagy a tudományos autonómiát védelmező tudósok és egyetemek is.” A másik társelnök, Kádár András Kristóf pedig arról szólt, hogy „minden nehézség ellenére pezsgő civil élet van Magyarországon, különösen a fővárosban, mert a magyar társadalom szolidáris európai társadalom kíván maradni. Honfitársaink ma is megóvandó értéknek tekintik a szabadságjogokat, hajlandók értük konfliktust is vállalni. A mostani elismerés legalább annyira kijár nagyszerű ügyfeleinknek, mint nekünk.” A norvég díj nem azonos az Európai Parlament 1988-ban létrehozott emberi jogi elismerésével. Ezt a Norvég Helsinki Bizottság alapította még 1980-ban Andrej Szaharov szovjet fizikus és Nobel-békedíjas emberi jogi aktivista személyes támogatásával. Az első díjazottja az akkor még illegalitásban működő és üldözött csehszlovák polgárjogi mozgalom, a Charta ’77 volt. Később olyan fontos jogvédőket ismertek el a szabadságdíjjal, mint a kazah Jevgenyij Zsovtisz, a csecsenföldi Eliza Muszajeva vagy a nagyszerű Szergej Kovaljov, aki néhány évig orosz ombudsmanként is tevékenykedett.