Lakásmaffia, csaló, tolvaj, mutyi: ezeket a szavakat blokkolták Ferencváros Facebook-oldalán

A rizikós kifejezések tabunak számítottak az önkormányzati oldalon Bácskai János polgármestersége idején.

A IX. kerület vezetésével Ferencváros Facebook-oldalát is átvette Baranyi Krisztina csapata, és érdekes szűrőbeállításokat találtak a profil moderációs felületén – blokkolt szó volt például a maffia, a lakásmaffia, a csaló, a tolvaj, lopás, mutyi, botrány és az MSZP is. Erről az oldal külön posztban számolt be, amit Baranyi is megosztott:

„Jó reggelt! Örömmel jelentjük be, hogy végre az önkormányzati Facebook-oldal átadása/átvétele is megtörtént. Az eddig kitiltott felhasználókat visszavettük. A továbbiakban senkit sem tiltunk ki politikai okból, nem toleráljuk viszont a nyilvánvaló trollokat vagy a rasszista hozzászólásokat. A mellékelt képen a tiltott szavak eddigi beállítása látható. Csak annyit fűznénk hozzá, hogy a káromkodásszűrőt így hagytuk, a blokkolt szavak viszont bátran használhatóak mostantól” – írták az oldal kezelői.