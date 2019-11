Borús, esős időt hoz a szerda

Közölték, hogy a választások után az akták közül megkerült az a korábban elveszettnek mondott, kulcsfontosságú dokumentum. Az önkormányzat visszavonta a bírósági keresetet.

„Józsefváros önkormányzata a jövőben minden, a kerületben törvényesen működő közösséget egyaránt értékesnek tart és egyenlő bánásmódban részesít. Miután a választások után az akták közül megkerült az a korábban elveszettnek mondott, kulcsfontosságú dokumentum, amely bizonyítja, hogy az Auróra Közösségi Ház bérleti szerződése érvényes, az önkormányzat visszavonta a bírósági keresetét; az Aurórának nem kell bezárnia” – derül ki Pikó András kerületi polgármester és Erőss Gábor alpolgármester keddi közleményéből. Mint írják, a jogi helyzet úgy tisztázódott, hogy egy korábban elveszettnek hitt perdöntő jelentőségű dokumentum váratlanul mégis előkerült. Bebizonyosodott, hogy az Auróra Közösségi Ház bérleti szerződése érvényes. Ezért



az önkormányzat nevében eljáró, jegyzői hatáskört gyakorló aljegyző visszavonta az okafogyott bírósági keresetet.

A közleményben kiemelik: Józsefváros új önkormányzata nagy értékének tartja az Aurórát, amely közösségi házként, fontos ügyeket felkaroló civil szervezetek központjaként is működik, és működni fog a jövőben is. ahogy bármely más helyi közösség, úgy az Auróra is számíthat az önkormányzat partnerségére és védelmére bármilyen támadás is érje.