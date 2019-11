Zsarolás miatt nyomoznak egy volt válogatott focista ellen

Jancsó Miklóssal és Nagy Zoltánnal dolgozik tovább az első számú magyar férfi teniszező.

Két magyar edzővel dolgozik tovább Fucsovics Márton. A világranglistán 70. játékos ezt kedden sajtótájékoztatón jelentette be.

"Idén sok problémám volt az edzőkkel kapcsolatban, szakítottunk Sávolt Attilával, a régi francia edzőmmel, Olivier Taumával sem működött túl jól a munka, hol tudott jönni velem versenyre, hol nem, és a kommunikáció sem volt az igazi" – mondta Fucsovics Márton.

Az év végi felkészülést már új edzőkkel szerette volna elkezdeni, hogy legyen idő összeszokni, és kikötötte, hogy magyar szakemberrel szeretne dolgozni – tette hozzá a teniszező.

"Jancsó Miklóst régóta ismerem, Szávay Ágival is dolgozott, emberileg közel áll hozzám. A bécsi tornára is ő kísért el októberben, és azt tapasztaltam, hogy jól fel tud készíteni, remekül motivál. Zolit is kisgyerek korom óta ismerem, tetszik benne, hogy kicsit magának való, komoly ember, aki rendszerezve éli az életét, és erre nekem is szükségem van" – fogalmazott a 27 éves teniszező. Fucsovics első lépésben márciusig szerződött le a két trénerrel. Közölte azt is, egyelőre nem akar nemzetközi hírű sztáredzővel dolgozni, de ha a 2020-as év jól sikerül, akkor elképzelhető, hogy bővül a szakmai stáb.

Az idei szezonra visszatekintve az MTK játékosa azt mondta, hogy nem túl jó szájízzel zárja ezt az évet.

"Voltak jobb eredményeim, de több volt a rosszabb élmény.

A szerencse sem állt mellém, három Grand Slamen is öt szettben kaptam ki top 15-ös ellenféltől. Ezzel együtt a 70. vagyok a világon, három éve ezt előre aláírtam volna.

Az álmom továbbra is a top 10, jövőre pedig szeretnék visszakerülni a top 50-be.

Az eleje nehéz lesz, mert sok pontot kell megvédenem, egy-két rossz sorsolással akár ki is eshetek a 100-ból, de a második félévben már kevesebb védendő pontom lesz. Ezzel együtt ha jövőre ilyenkor megint a 70-80. hely körül zárok, akkor is boldog leszek" - nyilatkozott Fucsovics.

Fucsovics ismét Dohában kezdi az esztendőt, onnan Ausztráliába utazik Adelaide-be és az Australian Openre. Ezután februárban európai versenyek jönnek Montpellier-ben, Rotterdamban és Marseille-ben, majd Dubajban lép pályára, márciusban pedig jön az amerikai túra Indian Wellsben és Miamiban.

"Szeretnék márciusban a Davis Kupa-selejtezőben is játszani a válogatottban" - erősítette meg.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jövőre a The Path Sports Management iroda és a Joó György által vezetett Tenisz Pro Kft. intézi a játékos ügyeit. A The Path menedzseli a gátfutó Baji Balázst, az úszó Milák Kristófot és a dobóatléta Márton Anitát is.