Csak az elképesztő látvány maradt a püspökladányi gázrobbanás után

Szerencsére lakott területen kívül történt a baleset.

Ahogy arról a Népszava is beszámolt, vezetékhasadás történt egy gázfogadó állomásnál, Püspökladány külterületén, a 42-es főút közelében hétfőn hajnalban. A balesetről, amiben nem sérült meg senki, látványos videó is készült. Most az MTI adott ki néhány fotót, amin a hatalmas tűz után maradt terület látható.