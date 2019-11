Aki számít, ott van a foci Eb-n

Életének 85. évében szerdán elhunyt Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó - tájékoztatta a család az MTI-t.

Dömötör úszóként kezdte pályafutását, és alig 19 évesen, 1954-ben, Torinóban tagja volt az Európa-bajnokságot nyerő 4x200-as gyorsúszóváltónak. Csak később pártolt át a vízilabdához, ahol úszótudását hasznosítva, ráadásul balkezesként gyorsan a legjobbak sorába emelkedett. Szepesi György tette már életében halhatatlanná örökbecsű felszólításával - Lőj, Dömötör, lőj!... -, és ha nem is lőtt, hanem ejtett, az ő íveléses góljával nyert a szovjetek ellen 5-2-re, és lett aranyérmes az 1964-es tokiói olimpián a pólóválogatott. (Az ötödik góllal lett a magyarok gólaránya jobb a jugoszlávokénál.) A nemzeti együttesben 116 mérkőzésen játszott, a legkiemelkedőbben a már említett tokiói olimpián, amikor az aranyérmet bebiztosító gólját is szerezte. Előtte Rómában, utána pedig Mexikóvárosban volt tagja a bronzéremig jutó magyar együttesnek, miként helyet kapott a Budapesten, 1958-ban, majd Lipcsében, 1962-ben Európa-bajnok válogatottban is. Az Olimpiai Bajnokok Klubjának 2004-től 2012-ig volt elnöke. Temetéséről később intézkednek.