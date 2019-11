Donald Tusk lett a Néppárt elnöke

A legtöbb honvéd Koszovóban állomásozik, de 70 katonával bővül az Afganisztánban szolgáló állomány is.

Magyarország 170 további katona telepítéséről döntött, ezzel egyharmadával növeli katonáinak számát a NATO misszióiban - közölte Szijjártó Péter szerdán Brüsszelben, a NATO-tagországok külügyminisztereinek egynapos tanácskozása után. A külgazdasági és külügyminiszter magyar újságíróknak elmondta, a kormány hetven katonát telepít az eddig száz mellé Afganisztánba a terrorellenes küzdelem erősítése jegyében. A már ott állomásozó négyszáz mellé pedig további száz katonát küld a Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar misszióhoz, ugyanis - magyarázta Szijjártó –Nyugat-Balkán biztonsága Magyarország, és egész Európa biztonsága szempontjából kritikus jelentőségű. Ezzel Magyarország 499-ről 669-re növeli a NATO küldetéseiben részt vevő katonái számát