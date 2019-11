Elbukott a kék-fehér kormányalapítás Izraelben

Luxusjachtján, szökés közben fogták el Málta egyik leggazdagabb vállalkozóját. A gyanú szerint Yergen Fenech rendelhette meg Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró két évvel ezelőtti megölését.

A milliomos pazar jachtja szerdán még sötétben, napkelte előtt hagyta el a fővároshoz közeli Portomaso kikötőjét, de nem jutott messzire a Földközi-tengeren. A máltai haditengerészet felfegyverzett őrhajói utolérték, feltartóztatták, és visszakényszerítették a partra. A férfit, aki minden bizonnyal külföldre akart szökni a felelősségre vonás elől, őrizetbe vették. A rendőrségnek 48 órája van, hogy hivatalosan is meggyanúsítsa, és kezdeményezze előzetes letartóztatását. A kora reggeli hírre felbolydult Málta, és nem csupán az akciófilmbe illő rajtaütés miatt. Yergen Fenech közismert figura a parányi, 400 ezer lakosú szigetországban. Egész cégbirodalmat igazgat, érdekeltségei vannak a legjövedelmezőbb ágazatokban: turizmus, ingatlan, szerencsejáték, tengeri áruszállítás, energia. Az övé Málta legmagasabb épülete, a Portomaso Business Tower, benne a sziget előkelő night clubjával, továbbá a szomszédos kaszinó, a Hilton-szálló és a Blue Elephant luxusétterem.

Az sem titok, hogy kiválóak a politikai kapcsolatai. Az általa vezetett Electrogas konzorcium óriási állami megrendelést kapott egy gázerőmű építésére, s a cégben benne van a német Siemens, illetve az azeri állami energiavállalat is. Ez a projekt különféle közvetítők beiktatásával több tízmillió eurót húz ki a máltai adófizetők zsebéből – az erősen bűzlő ügyet Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró derítette fel, röviddel meggyilkolása előtt. Az 53 éves asszony, aki blogján egy évtizeden keresztül folytatta magányos szélmalomharcát a korrupció ellen, maffiastílusú leszámolás áldozata lett. 2017 októberében az autójában robbantották fel. Később letartóztattak három embert, ők szerelhették fel és hozhatták működésbe a pokolgépet. Ám perük még el sem kezdődött. Egészen mostanáig úgy tűnt, hogy két év alatt nem jutott közelebb a nyomozás a megbízóhoz. Sok jel utalt arra, hogy hiányzik a valódi szándék az ügy felgöngyölítésére. Caruana – és nyomában a munkáját folytató fiai – azt állították, hogy panamai bejegyzésű cégeken keresztül a munkáspárti miniszterelnök, Joseph Muscat felesége, Keith Schembri kabinetfőnök és Konrad Mizzi akkori energiaügyi miniszter is azeri kenőpénzt kapott. A lanyha nyomozás miatt egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedett a vallettai kormányra. A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi civilszervezet részletes jelentésében az igazságszolgáltatás szabotálásával vádolta a máltai vezetést. Márciusban az Európai Parlament, júniusban az Európa Tanács szólított fel teljes körű, független és nyilvános vizsgálatra, hogy végre felelősségre vonhassák a merénylet tetteseit, és elszámoltathassák azokat, akik hasznot húztak a feltárt korrupciós botrányokból. Emlékezetes, hogy a Fidesz–KDNP képviselői mindkét fórumon a határozat ellen szavaztak. Már az újságírónő megölése után derült ki, hogy Fenech érdekeltsége az a Dubaiban bejegyzett off-shore cég, a 17 Black is, amely nagy összegeket készült átutalni panamai számlákra. (A másik befizető egy azeri magánszemély, rejtélyes módon egy biztonsági őr.) A hosszú – és Máltának egyre kínosabb – helyben járás után az utóbbi napokban már a levegőben volt, hogy valami mozdul az ügyben. Pénzmosás gyanújával, az Interpol közreműködésével lefüleltek egy uzsoráskodással foglalkozó taxist. Melvin Theuma feltehetőleg együttműködést ajánlott a hatóságoknak – közvetítőként ugyanis része volt a merényletben. Kedden Muscat miniszterelnök közölte, felhatalmazást adott a főügyésznek, hogy alkut kössön a gyanúsítottal. A közvetítő büntetlenséget kaphat, ha segít a megbízó nyomára jutni. Nem egészen 24 órával később látványos akcióval vették őrizetbe a milliomost, ami a kormányfő szerint alátámasztja, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően működik; a nyomozók egyből léptek, amint elegendő bizonyíték volt a kezükben, nem engedték külföldre szökni Fenecht. Muscat ugyanakkor nem erősítette meg, hogy az üzletember gyanúsított, csupán úgy utalt rá, hogy „számot tart a nyomozók érdeklődésére”. A miniszterelnök sietett leszögezni, „nincs arra utaló jel, hogy politikusok is érintettek a gyilkosságban”. Ugyanakkor a nap folyamán ismét felerősödött a Muscat lemondását követelők hangja. Alighanem a politikus maga is tudja, hogy a neheze még csak ezután következik. A meggyilkolt riporter fia, Andrew Caruana Galizia a Twitteren azt üzente, hogy anyja ma is élne, ha a miniszterelnök nem védte volna a végsőkig munkatársait. „Vér tapad a kezéhez”, írta. Lapzártánk idejére tüntetést hirdettek Valettába, hogy a kormányfő távozását követeljék.