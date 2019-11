Tehervonat sodort el egy férfit Budapesten

A vezérőrnagy állítólag hónapokon át fenyegette, meg is verte beosztottjaként dolgozó szeretőjét.

Már két visszaélés – katonai bűncselekmény és testi épség elleni bűncselekmény – miatt is nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) annak rendőrtábornoknak az ügyében, aki állítólag bántalmazta és zaklatta alárendelt, ezredesi státuszban dolgozó szeretőjét, mert nem bírta elviselni, hogy a nő szakított vele.

„K...a anyád!”, „Szétb...om az agyad, te szemét!” – sorolta az ezredes, milyen trágárságokat vágott a fejéhez a vezérőrnagy. A szóbeli sértéseket a nő állítása szerint tettlegesség is követte, amik egy de július 30-i esetben már fájdalmas és látható nyomokkal is jártak. Az ügyről korábban részletesen beszámolt a Népszava . A lapunknak nyilatkozó asszony elmondta, egy idő után elege lett a szeretői státuszból, a beteljesületlen házassági ígéretekből, és bejelentette a szakítást. Felettese azonban nem volt hajlandó elfogadni, hogy véget ért a kapcsolatuk. Hónapokon keresztül zaklatta, fenyegette.– sorolta az ezredes, milyen trágárságokat vágott a fejéhez a vezérőrnagy. A szóbeli sértéseket a nő állítása szerint tettlegesség is követte, amik egy de július 30-i esetben már fájdalmas és látható nyomokkal is jártak.

Mint elmondta, a vezérőrnagy délutáni órákban az „irodájában először verbálisan, majd testileg bántalmazta, megütötte, karját és nyakát is megszorította.

A nő augusztus 6-án szolgálati úton jelentette a történteket Balogh János vezérőrnagynak, országos rendőrfőkapitánynak, Balogh pedig két nappal később feljelentés értékű beadvánnyal fordult az Központi Nyomozó Főügyészséghez, alárendelt megsértésének vétsége és más bűncselekmény miatt. (Az alárendelt durva megsértése magában katonai bűncselekménynek számít egy ügyvédi összefoglaló szerint- a szerk).

A sértett ezredes augusztus 26-án személyesen is feljelentést tett, a két beadványt pedig a KNYF eljárásában egyesítették. A nyomozás során a bántalmazott nő mellett még hat személyt hallgattak meg tanúként; begyűjtötték az ügy kapcsán születő látleleteket és hanganyagokat is, gyanúsítotti kihallgatás azonban még nem történt - derül ki az ügyészségi közleményből. Az ezredesnő panaszának azonban nem várt következményei is lettek: egy nappal az első, még szolgálati úton tett jelentése után elmozdították pozíciójából, és „átrendelték” más szervezeti egységhez. Új szolgálati helyén megbízása határozott időre, az év végéig szól, utána akár az állását is elveszítheti.