Droglabort számoltak fel Szatymazon (videó)

A Heim Pál Kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

Életét vesztette a Csobánkánál történt balesetben megsérült gyermek - írja a police.hu. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, szerdán délután egy csobánkai autóbalesetben a 3 éves kislányon kívül ketten szintén súlyosan megsérültek, és egy könnyebb sérült is volt. Két személyautó ütközött össze. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett , azonban az egyik autóban utazó kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően az esti órákban életét vesztette. A baleset körülményeit a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.