Závecz: a falvakban is sok szavazót veszített a Fidesz

Látványos a visszaesés a fővárosban, itt 15 százalékponttal csökkent a párt tábora.

Az elmúlt két hónapban a teljes választókorú népességen belül 35-ről 32 százalékra csökkent a Fidesz tábora a teljes választókorú népességen belül –a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb kutatása alapján. A felmérés szerint a Momentum ugyanebben az időszakban bővítette táborát, 5-ről 8 százalékra. A legerősebb ellenzéki párt pozíciójáért a Momentum a Demokratikus Koalícióval van szoros versenyben, a DK-nak szeptember óta nem változott a támogatottsága, 9 százalékos. A portál szerint a november első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásból az is kiderül, hogy a Jobbik őrzi a 6 százalékot, az MSZP-nek két hónapja ugyanennyi híve volt, most 5 százalékon áll. A Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt 2-2 százalékon állt szeptemberben és novemberben is. Az LMP legutóbb 2, most 1 százalékot ért el, a Párbeszéd továbbra is 1 százalékos, a pártnélküliek aránya pedig 33 százalék. A biztos pártválasztók között a Fidesz ebben a hónapban 49 százalékot ért el. A Demokratikus Koalíció az aktív szavazók 15 százalékára számíthat, a Momentum pedig 11 százalékukra. A Jobbik és az MSZP közel azonos táborral rendelkezik az elkötelezett szavazók csoportjában: 9, illetve 8 százalékot kapnak. A Mi Hazánk Mozgalom négy hónapja tartósan az elkötelezett szavazók 3 százalékára számíthat, az LMP-nek most 2 százaléka van ebben a körben, a Párbeszédnek 1 százaléka. A kutatásban kifejtik, hogy az önkormányzati választások nem hagyták érintetlenül a pártpreferenciákat, a Fidesz tábora számszerűsítve 2,8 millió főről 2,5-2,6 milliósra csökkent. A csökkenés korántsem egyenletes, vannak olyan társadalmi csoportok, ahol az átlagos aránynak több mint kétszeresét veszítette el a Fidesz. A harmincas-negyvenes-ötvenes korosztályokban 9, 11, illetve 10 százalékponttal lett kevesebb a támogató, az érettségizetteknél 8, a diplomásoknál 9 százalékponttal. Emellett