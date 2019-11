Orbán véleménye nem változott Horthyról, a kollaboráns, kivételes államférfiról

Túl sok rossz hír érkezett a magyar helyzettel kapcsolatban.

Hat nemzetközi médiaszervezet képviselői jönnek Magyarországra látogat néhány nap múlva, hogy megvizsgálja a magyarországi médiahelyzetet - írja a media1.hu . A hat szervezet: - Committee to Protect Journalists (CPJ), - European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), - European Federation of Journalists (EFJ) - Free Press Unlimited (FPU), - International Press Institute (IPI) - Reporters Without Borders (RSF). November 25. és 27. között újságírókkal, Kovács Zoltán államtitkárral és Karácsony Gergely főpolgármesterrel is találkoznak majd. Azért jönnek Magyarországra, mert az elmúlt időszakban sok jelentés utalt rá, hogy Magyarországon az Orbán Viktor vezette kormány több kritikus hangot is elnémított, miközben kormánypárti médiabirodalmat húzott fel. A delegáció szerint Magyarországon a független, nem kormánypropagandát tartalmazó információkhoz való hozzájutás lehetőségei jelentősen beszűkültek az elmúlt időszakban. A misszió célja, hogy minél szélesebb körből szerezzen véleményeket a fejleményeket illetően, beleértve az Európai Unió jogállamiságot vizsgáló eljárásának hatásait és a közelmúltban lezajlott választásokat is. Magyarország az RSF nemzetközi sajtószabadság-indexében 2010-ben még a 23. helyen állt, 2018-ra viszont a 87. helyre zuhant. Az index elkészítése óta tovább romlott a helyzet, például bevezetették parlamenti sajtókarámot, ami miatt az Európa Tanács is riasztást kapott Magyarországról.