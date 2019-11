Sorsoltak: Bulgáriában kezd Rossi együttese

Pontozással verte meg youtuber riválisát KSI (az igazi neve Olajide Olayinka Williams JJ Olatunji), aki Los Angelesben mérkőzött meg (immáron másodszor) az amerikai vlogger botrányhős Logan Paullal.

A fiatalok körében rendkívül népszerű sztárok bokszmeccsét 15 ezer ember tekintette meg a helyszínen, illetve több millióan különböző fizetős internetes oldalakon. A youtuber és a vlogger összecsapása egy olyan bokszgálán volt az este főmérkőzése, ahol előttük hivatásos bunyósok csatáztak egymással.

A szokványosnak nem nevezhető bokszmeccs egyik főszereplője KSI, 26 éves brit youtuber, aki nagyjából tíz éve csinál tartalmat a legnagyobb videó megosztó oldalra. Mára már több mint 20 millió feliratkozója van ezen a platformon, amivel világszerte az egyik legismertebb internetes sztár.

KSI 2017-ben bokszolt először, akkor egy másik brit ismert internetes sztárral, Joe Wellerrel. KSI nyert, miután a bíró Weller állapota miatt véget vetett a találkozónak, de igazából utóbbi is győzött abból a szempontból, hogy a helyszíni telt ház mellett (7500 fő) még 1,6 millióan nézték élőben az eseményt élőben az interneten, ehhez jött több mint 25 milliós megtekintés az elkövetkező napokba KSI-nek a siker meghozta az étvágyát, ezért kihívta az Egyesült Államokban élő botrányhős vloggert, Logan Pault. Logan Ohióban született, 24 éves, ugyanannyi érdeklődővel (20 millió feliratkozó), mint KSI. Az ő története kicsit más. A mára már megszűnt Vine oldalon lett világszerte ismert, 2016-ban azonban átvándorolt ő is a YouTube-ra. Tavaly hatalmas botrányba keveredett, ezzel a magyar médiumok is foglalkoztak: Japánban ellátogatott az Aokigahara erdőbe, amit öngyilkos erdőnek neveznek. Logan vlogolás közben talált egy felakasztott embert.

A hirtelen jött sokktól pedig nevetőgörcs tört rá, és folytatta a videót, amit utána feltöltött az internetre, amiből érthető módon óriási botrány lett. KSI úgy gondolta, hogy két legyet üt egy csapásra, bedobja az öccsét is a csatatérre (Deji Olatunji), aki Logan öccsével, Jake Paullal fog egy külön csatát vívni.

A családi ütközetekre 2018. augusztus 25-én, a Manchester Arénában, 21 000 ezer ember előtt került sor: Jake legyőzte Dejit, majd jött a két nagyágyú mérkőzése.

Mindenki pechére (vagy épp szerencséjére) döntetlennel zárult a találkozó, így meg is egyeztek egy visszavágóban, bár a szerződésük ettől függetlenül tartalmazott olyan részt, amiben szerepelt egy második mérkőzés lehetősége is. A számok ismét önmagukért beszélnek: csak a jegyeladásokból keletkezett 3,5 millió dollár bevétel, 1,05 millió ember már fizetett azért stream-szolgáltatónak, hogy nézze a küzdelmet, a Twitch nevű oldalon pedig további 1,2 millió ember illegálisan követte az eseményeket.

A döntetlen tovább hergelte a két sztárt, a mindent eldöntő meccs pedig nem is feltétlen a pénzről és az ismertségről szólt, hanem a büszkeségről, presztízsről, egóról. A meccs profi bokszmeccsnek lett nyilvánítva, így fejvédő nélkül lehetett küzdeni. A felkészítő csapatokban is nem kis kaliberű embereket lehetett találni: Logan Paulnál ott volt Shannon Briggs, hivatásos bokszoló, aki 68 összecsapásából 60-at megnyert, de KSI is olyan emberek elismerését ivívta ki, mint például a profi ökölvívó Anthony Joshua, aki többször vele edzett.

A helyszín ezúttal a Los Angeles-i Stamples Center volt. A brit bázisú DAZN csatorna nagyjából 1 millió fizető nézőt hozott, de a Sky Sports is sugározta a mérkőzést. A magyarok a Fight.tv-n tudták nézni 10 dollárért (nagyjából 3000 Ft) a küzdelmet. További érdekesség, hogy összesen nyolc mérkőzést láttak az érdeklődők, hétszer profi ökölvívók csaptak össze, majd jött a fő attrakció, a youtuberek csatája. A mérkőzés olyan iramban és szinten zajlott, ahogy arra számítani lehetett. Derekas küzdés, ami nagyon messze van az igazi profi ökölvívástól. Persze ember legyen a talpán, aki szűk másfél év alatt profivá válik. KSI nyert, ezzel egy időre biztosan véget vetve a közte és Logan Paul között zajló rivalizálásnak.

Furcsa világot élünk, amikor profi bokszgálán két internetes sztár bunyója a fő show. A boksz világa ebből kétségkívül tud profitálni, hiszen új embereket vonzhat be a sportág, más kérdés, hogy azt nem tudni, a profi ökölvívók hogyan dolgozzák fel a tényt, hogy háttérbe szorulnak a mérkőzéseik a youtuberek csatája mögött. Ebben az évben a nézettségi adatok alapján az év bokszmeccse két internetes sztár csatája volt. A nagy meccs 15:19-nél kezdődik: