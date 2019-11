Nem fogják kiüríteni év végéig a Hős utcai gettót

Az iskola egyházi fenntartójának nem kell aggódnia a költségek miatt – helyettük a Miniszterelnökség nyúlt mélyen a zsebébe. A ügyben felbukkan Mészáros bizalmi embere is.

Akkor még azt hittük, hogy a másfélszeres áron is vállalt sportközpont a ciszterci apátságnak küldött korábbi állami támogatások miatt férhet bele, hiszen egy kormányhatározat 4,8 milliárd forintot ítélt meg nekik a 2017-2019 közötti időszakra, ebből pedig külön 800 milliót kimondottan a gimnázium bővítésére szántak. Ehhez képest most újabb közpénz-tömegek dőlnek a projekbe.

Az sem mellékes, hogy honnan különítették el az újabb állami támogatást: míg az előző tétel az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett, a Miniszterelnökség most a saját költségkeretéből finanszírozza a sportközpont felépítését és az iskola bővítését, Orbán Viktor pedig személyesen döntött a kormányhatározatról. Orbán hivatala a sportberuházás mellett egy pasaréti plébánia felújítását és bővítését is támogatta, mintegy 1,77 milliárd forinttal.

A sportközpontról közzétett, korábbi uniós közbeszerzési dokumentum alapján egy high-tech épületet képzelhetünk el, amiben elektromos vezérlésű térelválasztó elemek és kosárlabdaállványok is lesznek, a világítást felülvilágító kupolák sora és 453 led-lámpa biztosítja, a küzdőteret pedig egy 150 férőhelyes lelátóról lehet figyelni. Érdekes részlet, hogy a gimnázium szervezeti és működési szabályzata alapján az engedélyezett tanulói létszáma 900 fő, a sportközpontot azonban ennél jóval nagyobb létszámra terveznék. A beruházás során többek között átalakítják a gimnázium belső tereit; az iskolának ugyan korábban is volt egy nagy tornaterme, ezt majd 180 férőhelyes kantinná alakítják át. Emellett volt rekortán borítású nagy kültéri sportpályájuk és műgyepes kis focipályájuk is – persze egy sportközponthoz azért egyik sem mérhető.