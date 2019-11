Kiderült, ki váltja László Imrét a parlamentben

A ferencvárosi polgármester új elképzelésekkel állt elő, ami inkább közösségi teret alakítana ki a helyszínen.

Budapest rendezné 2023-ban az atlétikai világbajnokságot. Erre új stadiont építenének a ferencvárosi rozsdaövezetben, de a kerület új polgármestere, Baranyi Krisztina szerint az elkészült tervek nem megfelelőek, azokat nem támogatja. Ezért új elképzelésekkel állt elő, ami inkább közösségi teret alakítana ki a helyszínen, Duna-parti plázzsal, az evezős pálya rendbetételével, stranddal, szabadtéri mozival, fitneszparkkal, mászófalakkal – derül kiA portál összefoglalója szerint feltétel az is, hogy az oda tervezett hatalmas diákváros első két üteme is valósuljon meg két éven belül (ez 4000 kollégiumi hely lenne), maradjon meg a Vituku strand, költözzön a kerületbe az Országos Széchényi Könyvtár is, továbbá rendszeresen kotorják ki a Soroksári-Duna-ág Molnár-szigetig tartó szakaszát. A stadionépítés támogatásának feltételeként óvoda és új kerületi szakrendelő építését is felsorolta a stadionépítés támogatásának feltételeként. A stadionépítést az új főpolgármester, Karácsony Gergely sem támogatja, csak akkor, ha azokat összekapcsolják egyéb fejlesztésekkel. Az atlétikai stadiont eleve úgy tervezték, hogy a lelátókat visszabontják 40 ezresről 15 ezresre, Baranyi ezt toldotta meg tovább kérésekkel. A portál úgy tudja, a kormány hajlandó egyezkedni a beruházás részleteiről, de Baranyi tervét most ismerik meg. A fővárosi közgyűlés a jövő hétre ígért döntést az atlétikai stadionról.