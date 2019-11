Megszüntetnék a VIP parkolási lehetőséget a budai Várban

A jobbikos Kálló Gergelyt az összes ellenzéki párt támogatja.

Kálló Gergely indulhat a jövő év elején esedékes időközi országgyűlési választáson Dunaújvárosban, és beállt mögé az összes ellenzéki párt –A várost is magában foglaló választókörzetben azért kell majd voksolást tartani, mert a korábban ott győztes jobbikos Pintér Tamás időközben Dunaújváros polgármestere lett. Az időközi választást egyébként jövő év február 16-án tartják meg. A lap összefoglalója szerint Pintér Tamás a jelöltet bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy Kálló Gergely egyébként a kabinetfőnöke. Beállt mögé a teljes ellenzéki összefogás, a helyi Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum is. Kálló Gergely azt mondta, 2008 óta tagja a Jobbiknak, 2011 óta dolgozik a magyar Országgyűlésben, Pintér Tamás munkáját 2016 óta segíti. Hangsúlyozta, alázattal és szorgalommal dolgozik majd az ott élőkért, ahogy azt eddig is láthatták tőle az emberek. A Jobbik országgyűlési frakciójából Mirkóczki Ádámból is polgármester lett, ő is inkább a városvezetést választotta a parlamenti munka helyett. Mivel azonban nem egyéniben, hanem listáról jutott be korábban az Országgyűlésbe, így saját pártja választhatta ki utódját, aki Dudás Róbert lett.