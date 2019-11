Nyolcvan év után először árvereznek el Petőfi dedikációjával ellátott kötetet

Peggy Guggenheim unokája, a velencei gyűjtemény igazgatója kapta idén a Moholy-Nagy László eszméihez méltó alkotók munkáit díjazó elismerést.

2006-ban, amikor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a világhírű magyar alkotó nevét felvette, az intézmény vezetése arról is döntött, hogy névadójának szellemiségéhez méltó alkotókat, művészeket, kutatókat díjazzon évente, így örökítve tovább Moholy-Nagy László szellemiségét. A világhoz fűződő viszonya, a különböző médiumok használata, rendszerben való gondolkodása és alkotása ma érvényesebb, mint valaha, és példaértékű alapállást testesít meg – hangzott el a csütörtök esti díjátadó ünnepségen, ahol Karol P. B. Veil kurátor, a velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, a Solomon R. Guggenheim alapítvány olaszországi vezetője vehette át az elismerést. Karole P. B. Vail a hatalmas kritikai és közönségsikert aratott Moholy-Nagy: Future Present három állomásos retrospektív kiállítás vezető kurátora volt 2016-ban, amely a XX. század egyik legnagyobb hatású magyar művészének életművét mutatta be az Egyesült Államok három vezető művészeti múzeumában: a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban, az Art Institute of Chicago-ban és a Los Angeles County Museum of Art-ban.

A kapcsolatom huszonöt évvel ezelőtt kezdődött Moholy-Nagy Lászlóval, amikor először találkoztam a munkáival a Guggenheim Múzeumban, amely fontos gyűjteményt őriz tőle – mondta lapunknak a díjazott. – Később, amikor Hilla Rebayről, a Museum of Non-Objective Painting (amely a Solomon R. Guggenheim Múzeum elődje volt) alapító igazgatójáról készítettem elő egy kiállítást, a kutatás során felfedeztem, hogy Moholy-Nagy és Rebay találkoztak 1930 körül. Rebay 1927-ben jött Amerikába és 1928-ban találkozott Solomon R. Guggenheimmel. Ezt követően vált az ő tanácsadójává és jelentős szerepe volt a nonfiguratív és absztrakt művészeti gyűjtemény kialakításában. Rebay gyűjtötte Moholy-Nagy műveit, ám nem a fotográfiára, hanem a festményekre, papír művekre és szobrokra fókuszálva. A művész munkája szinte mindig látható volt, beleértve a plexiüveg darabokat, ám Rebay és Guggenheim nem vette a gyűjteménybe egyik fotóját sem, noha a művész le is fényképezte Guggenheimet 1930-ban Berlinben – részletezte a kurátor. Hangsúlyozta, lenyűgözték Moholy-Nagy művei, s érdekesnek találta, milyen könnyedén mozgott a képző- és az alkalmazott művészet között, miközben új látásmódot keresett, összekapcsolva az életet művészettel és technológiával. – Izgalmas volt, ahogy elkezdtük a múzeum „rámpáin” elhelyezni a műveit. Megindító élmény volt. Úgy éreztem, mintha a múzeum Moholy-Nagy számára épült volna. Az építészeti vonalvezetés gyönyörűen működött a munkáival együtt.

A Moholy-Nagy László munkásságát bemutató kiállítás sikerét követően, Karole P. B. Vailt 2017-ben kinevezték a velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény és az olaszországi Guggenheim Alapítvány igazgatói posztjára. A kurátor Peggy Guggenheim unokájaként gyermekkora óta jól ismeri és különleges kapcsolat fűzi a gyűjteményhez és az annak otthont adó kastély épületéhez, kertjéhez. Peggy Guggenheim legendává vált: megalapította a gyűjteményt, letelepedett Velencében, majd otthonát és gyűjteményét a Guggenheim Alapítványra hagyta. Azt gondolta, az ott található alkotásoknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, és nem maradhatnak magánkézben. Karole P. B. Veil hangsúlyozta, az intézmény határozott oktatási misszióval is rendelkezik – Fontos a fiatalabb generációk számára, hogy minél többször látogassák a múzeumot – és persze más múzeumokat is –, hogy kapcsolatba lépjenek a művekkel, workshopokon vegyenek részt, és a saját szemükkel fedezzék fel az alkotásokat. A Peggy Guggenheim Gyűjtemény időszaki kiállításokat is szervez, és rendszeresen változtatjuk az állandó gyűjteményt is: élő organizmus, s lényeges, hogy eleven és dinamikus maradjon. A kurátor szerint ugyanakkor a Guggenheim múzeumi hálózata hozzájárul az egyes intézmények ismertségéhez is. Úgy véli, minden Guggenheim múzeum saját identitással rendelkezik: – a New York-i Frank Lloyd Wright ikonikus spirális épületével, a Bilbao-i Frank Gehry mesterművével, valamint a Peggy Guggenheim Gyűjtemény Velencében, amely egyedülálló ékszer a világ talán leggyönyörűbb városában. A Guggenheim csillagzat erős és ragyogó.