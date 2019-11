Közlekedő Tömeg: Értelmetlen rombolás lett az új vasúti menetrendből

Több, mint két héttel azután, hogy először érzékeltek mérgező gázokat a visontai Mátrai Erőműben, az érintettek és a szakértők pénteken végre nyilvánosság elé álltak.

A megengedett határérték tízszeresét mérték a Mátrai Erőmű kéntelenítő medencéje környékén az üzem biztonsági szolgálatának tagjai, már jóval azt megelőzően, hogy november 12-én lakossági bejelentés érkezett arról: a nyálkahártyát irritáló, a szemet kipirosító, orrfacsaró bűz öntötte volna el Visonta térségét – mondta el a Népszavának Hankó Norbert az erőmű biztonsági igazgatója. Szavai szerint azonban ezt csak pár pillanatig lélegezték be azok a dolgozók, akik akkor még védőfelszerelés nélkül a méréseket végezték, s amint bevillant a műszer, s kijelezte a magas értéket, pillanatok alatt elhagyták ezt a veszélyzónát – ahhoz, hogy ez valóban egészségkárosodást okozzon, órákat kellett volna a helyiségben eltölteniük.

Hosszú hallgatás és a közvéleményt megnyugtatni igyekvő, valójában azonban konkrétumokat nem tartalmazó nyilatkozatok után péntek délután a markazi közösségi házban a katasztrófavédelem először tartott olyan tájékoztatót a környezetvédelem, a vízügy, a rendőrség, a tisztfőorvos és az erőmű szakembereinek részvételével, amelyen részletek is kiderültek, s a sajtó feltehette kérdéseit. Itt elsőként Hankó Norbert elevenítette fel, mi történt az erőműben. Elmondta: november 5-én az erőmű területén lévő kéntelenítő medencében, amely az Őzse-völgyi víztározóból kapja a vizet – ahová február óta Mészáros Lőrinc új keményítőgyára, a Viresol Kft is beönti az elvileg tisztított szennyvizet (– a szerk.) – az egyik szivattyú elromlott, s ezt a munkások javítani kezdték. Ezen a napon még semmit nem érzékeltek az itt dolgozók. Másnap folytatták a javítást, s ekkor már enyhe irritációt érzékeltek, a szemeik kipirosodtak, könnyeztek, folyt az orruk: a munkát abbahagyták, az esetet jelentették. November 7-én a reggeli órákban a medence vízellátásáért felelős szakember újfent nem érzékelt semmit, ellenben ugyanaznap délelőtt a vízellátási, valamint a vegyészeti és környezetvédelmi osztály vezetője már igen. Mintát vettek, s a nitrogén-monoxid a megengedett határérték közeli, volt, a délutáni mérések pedig már a kénhidrogént is kimutatták. Ekkor az erőmű vezérigazgatója elrendelte a helyiség szellőztetését, s azt, hogy oda már csak izolációs légzőkészülék alkalmazásával léphetnek be, a szivattyúház ötven méteres körzettét pedig lezáratta. A dolgozókat szóban és írásban is tájékoztatták a helyzetről – a belső dokumentum került ki később a sajtóhoz. November 9-én a társaság biztonsági szolgálatának tagjai légzésvédő felszerelésben megbontották a nagyjából 500 légköbméteres szivattyúház héjazatát és beszereltek egy nagy teljesítményű ventilátort, aminek segítségével a helyiség néhány óra alatt kiszellőzött, a gázterhelés megszűnt. Hankó Norbert közölte: külső szakértők bevonásával folyik annak vizsgálata, hogy ezek a gázok hogyan keletkeztek, az erőmű kizárólag ennek lezárulta után ad bővebb tájékoztatást. Az Őzse-völgyi tározó leeresztését megkezdték, a visszamaradó iszapot, amiben benne lehetnek a bomlásterméket, kikotorják, veszélyes anyagaként elviszik és megsemmisítik, majd friss vízzel töltik fel a tavat. Folyik annak kidogozása, milyen lépésekkel és beruházással érjetik el, hogy a jövőben ne történhessen hasonló esemény.

A tájékoztatón – ahová meghívták a térség polgármestereit is – a Mátrai Erőmű egészségügyi szolgálat vezetője elmondta: náluk közel húsz dolgozó jelentkezett a rendelőben irritációra panaszkodva, s erről bejelentést tettek a munkavédelmi felügyelőségnek. A dolgozók közül jelenleg senki sincs táppénzen. A megyei tisztifőorvos kijelentette: a lakosság egészsége egyetlen pillanatig sem volt veszélyben. A vízügy képviselője közölte, hogy több helyről is vettek vízmintát, ezeket egyelőre egy akkreditált laborban vizsgálják. A Heves megyei rendőr-főkapitány bejelentette, hogy környezetkárosítás miatt ezen a héten csütörtökön érkezett hozzájuk feljelentés, az ügyet – az elfogultság látszatát is kerülve – átadták a Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságnak.