Szabad szemmel: Tényleg elhitte valaki, hogy Várhelyi független lesz Orbántól?

Nemzetközi sajtószemle, 2019. november 23.

A kommentár úgy látja, hogy a világban lázadás zajlik a populizmus ellen, a tömegek a szabadságért tüntetnek, Teherántól kezdve, Hong Kongon, Varsón és Budapesten át, egészen Isztambulig és Moszkváig. Ekkora megmozdulásokra 30 éve nem volt példa. A gyökerek a rendszerváltásig, a liberális demokratikus kapitalizmus csúcspontjáig nyúlnak vissza, mert az új rend ellentétekhez vezetett a jól élő, tanult városiak és a leszakadók között. Sokan úgy érezték, hogy elveszik tőlük a nemzeti kultúrájukat. A demagóg visszacsapás eltérő formában jelentkezett az egyes országokban. Kelet- és Közép-Európában nacionalista erős emberek vezették, Orbán, Putyin, a PiS. Amerikában Trump fehér etnikai nacionalizmusa és a Brexit volt az irányadó. De van, ahol még most is erősödik a populizmus, lásd a francia sárga mellényeseket. Azonban az is látszik, hogy az ilyen pártok nem tudnak teljesíteni, ha hatalmon vannak. Ennek következménye a városi középosztály felkelése populista önmaga ellen, elsősorban gazdasági okokból. A másik ok a korrupció, hiszen ezek az erők a szabályok szétverését ígérték, de aztán kiderült, hogy az egész csak a saját meggazdagodásukra és védelmükre volt jó. A populista-tekintélyelvű rezsimek elvesztik létjogosultságukat, az ellenoldal a szabadságjogokért harcol. Az üzenet az, hogy a liberális globalizáció hibái valósak, ám a populista alternatíva nem vált be. A tiltakozások után a tüntetések vezetőinek feladata most az, hogy olyan új társadalmi szerződést írjanak, amely nagy vonalakban megfelel a városi elitnek, illetve a vidék dolgozó osztályainak. Aki erre képes, azé a jövő.