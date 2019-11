Fiatalok raboltak ki egy nőt a Bem rakparton

A férfi állítólag bizonyítani akart azzal, hogy motorolajt és italokat rejtett el a kabátja alatt.

Órákon belül kétszer is visszament lopni egy tatabányai áruházba egy 35 éves férfi, akit végül a rendőrök állítottak elő- írja a police.hu . A gyanúsított október 17-én sétált be az üzletbe: kabátja alá rejtett két flakon motorolajat és egy üveg szeszes italt, majd fizetés nélkül távozott. Mivel látta, hogy először sikerrel járt, megjött az önbizalma, és visszatért: ekkor megpakolta bevásárlókocsiját is, a kabát alá pedig újabb két üveg italt rejtett. A kasszánál fizetett, majd elindult, azzal azonban nem számolt, hogy a lopott üvegeken lévő biztonsági chip jelezni fog a kijáratnál. A nagy vijjogás hallatán a férfi elfutott a helyszínről, ám az üzlet biztonsági kamerája felvételt készített róla, ez alapján pedig a helyi rendőrök is követni, azonosítani tudták. A férfit november 21-én, otthonában fogták el a tatabányai rendőrök, és lopás vétsége miatt indítottak vele szemben eljárást. Kihallgatásán beismerő vallomást tett, a lopást azzal magyarázta, hogy barátaival fogadást kötöttek, nekik akarta bizonyítani bátorságát.