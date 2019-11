Négyen támadtak az ATV operatőrére a siófoki kórháznál

Jövő nyárig Schmuck Erzsébet lesz az LMP társelnöke. A politikus lapunknak azt mondja, 2022-re a zöldpárt tíz százalék felett lesz.

Lesz más feladata a villany lekapcsolásán kívül? Képviselni azokat az embereket, akik szerint már rég nem arról kéne vitatkozni, hogy létezik-e a klímaváltozás, hanem cselekedni kell. Magyarországnak szüksége van egy erős zöld pártra, és én azért fogok dolgozni, hogy az LMP megkerülhetetlen legyen. Az LMP 2022-re tíz százalék feletti zöld párt lesz. Nyugat-Európában erős zöldhullám söpört végig, ennek az okai érezhetőek már Magyarországon is. Ausztriában pedig a zöldek vélhetően benne lesznek a kormánykoalícióban, miközben nemrég még kiestek a parlamentből. Példaként hozhatom még a skandináv országokat, Luxemburgot, Franciaországot vagy Hollandiát. Magyarországon az LMP volt az első párt, amely az uniós választási kampányban első helyre tette a klímaváltozás ügyét. Egy mandátumot sem sikerült szerezniük az EP-választáson, sőt történelmük legrosszabb eredményével zártak. Még egy év sem telt el azóta, de a fiatalok és az idősebbek tömege áll be az ügy mögé és követelik, hogy komoly lépéseket tegyünk. Értem, hogy fontos a zöldpolitika, de a tíz százalék lehetetlennek tűnik. Ön indult egyedül női társelnöknek, de nehéz lenne négynél több ismertebb LMP-s politikust mondani. Korábban nem használtuk ki a zöld politizálás lehetőségeit. Mivel most megválasztottak társelnöknek, egyértelműen ezt fogjuk csinálni. Szél Bernadett, vagy Demeter Márta volt jobb társelnök? Mind a kettőjüknek köszönöm a munkáját, de egyikőjükét sem szeretném minősíteni. Mi lesz az LMP stratégiája? Összeolvadnak a Momentummal? A koordináció nem lesz megkerülhető 2022-ben. A szövetségi politika, azaz hogy hány lista lesz, még nem dőlt el. Társelnökként az a célom, hogy a jövő év elején kezdjünk el kidolgozni egy zöld kormányzati programot. Ugyanis fontos kérdés a NER leváltása, de az is, hogy kormányzóképességet mutassunk. Kendernay Jánossal vezeti majd a pártot. Egyikőjük sem számít ismert politikusnak, vagy mondjuk nagy szónoknak. Eddig az LMP második-harmadik vonalában dolgoztam. Most más lesz a szerepem, de alapvetően a hitelességben hiszek. A harsányság maximum pillanatnyi sikereket hozhat, hosszú távúakat semmiképp. 2022-ig még több, mint két év van, ennyi idő alatt Kendernay János és én is megismertethetjük magunkat, a programunkat. Nem kell kapkodni. A 2018-as választási kampányban felhívta Schmidt Mária. Ön szerint most fog gratulálni a Terror Háza Múzeum főigazgatója? Fogalmam sincs, de nem hiszem. Egyetlen egyszer beszéltem vele, de remélem megbocsájtja, ha most nem hívom fel megkérdezni, hogy gratulál-e.