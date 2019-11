Borkai Audi-földes ügyeit egyesítette a rendőrség, sokmilliárdos hűtlen kezelés miatt nyomoznak

A hírek szerint az emberi erőforrások minisztere arra utasította a háttérintézmények vezetőit, hogy három nap alatt dolgozzák ki a járási alapú, integrált alapellátás koncepciójával kapcsolatos elképzeléseiket.

Visszatérne a kormány az alapellátás államosításához vezető javaslatára – derül ki a Medicalonline hétfői cikkéből . Mit írták: egy héttel ezelőtt az emberi erőforrások minisztere arra utasította a háttérintézmények vezetőit, hogy három nap alatt dolgozzák ki a járási alapú, integrált alapellátás koncepciójával kapcsolatos elképzeléseiket. A terv nem új, hiszen egy évvel ezelőtt is szóba került, hogy járási egészségközpontokat hozna létre az Emmi. Ezek feladatait és struktúráját sem akkor, sem azóta nem definiálta az egészségpolitika, úgy hírlik, a tavaly év végén született, kimunkálatlan ötletet a közelgő önkormányzati választások miatt akkor a Fidesz frakció gáncsolta el. A járási központok megerősítése a lap szerint meg is kezdődött. A cikk emlékeztet arra, hogy a minap Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár arról beszélt arról, hogy a betegek gyorsabban ellátása érdekében „műszakilag és szervezettségben is növelnék a helyi ellátóképességet”. A járási egészségközpontok feladata az lesz, hogy az ide telepített eszközök segítségével a jelenleginél szélesebb körben legyenek elérhetőek például az ultrahang- és CT- vizsgálatok. Hogy készült-e hatástanulmány azt illetően, hogy valóban szükséges-e az ország 174 járásba CT-t telepíteni, illetve rendelkezésre áll-e az a szakembergárda, akik elvégzik a vizsgálatokat – arról egyelőre nincs információnk. Bár a távleletezéssel az orvoshiány kivédhető, de a technikusi, szakdolgozói – és bizonyos vizsgálatoknál az orvosi – jelenlét nélkülözhetetlen a vizsgálóhelyeken. Tavaly decemberben a Népszava is írt a alapellátást átalakító kormányzati tervről: az akkori koncepció szerint az alapellátás új országos központot kapna, valamint valamennyi járásban létrehoznák az úgynevezett állami fenntartású és irányítású egészségügyi központokat. Ezekben az új egészségházakban alap- és a szakellátó orvosokat is elérhetne a lakosság. A tervek szerint a területen dolgozó háziorvosok, ha van egyéb szakvizsgájuk is, azt itt szakorvosként hasznosíthatnák. (Megjegyzendő: a háziorvosok zömének belgyógyász vagy foglalkozás egészségügyi szakvizsgája van, azaz meglehetősen szűk szakmai palettát képesek lefedni. Így a szakrendelések teljes spektrumának biztosításához egyéb helyekről is kell hozni szakorvost.) Akkor a tervezett Járási Egészségügyi Központokkal kapcsolatban több szakértő is azt állította lapunknak: ha ezeket létrehozzák, akkor megkezdődhet az alapellátás államosításának előkészítése.