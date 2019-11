Meghalt az első magyar szívátültetett

„Lapunk működése már rövid távon sem képzelhető el jelentős, új forrás bevonása nélkül” – áll a szerkesztőség közleményében.



Pénzhiány miatt felfüggesztjük a Szabad Pécs működését – olvasható a portálon megjelent közleményben. A Szabad Pécs szerkesztősége kiemeli: szabad és független sajtóra mindenkor, minden időben szükség van. „Mindegy, ki van hatalmon az országban vagy szűkebb környezetünkben. A sajtó dolga tájékoztatni, és ellenőrizni a mindenkori hatalmat” – teszik hozzá. A Szabad Pécs 2017 tavasza óta működik, a megjelentetéséért egy nonprofit kft. felel kiadóként.

„Lapunk működése már rövid távon sem képzelhető el jelentős, új forrás bevonása nélkül. Ha ez nem sikerül, a Szabad Pécset véglegesen be kell zárni, vagy radikálisan átalakítani, szűkíteni a működési kereteit” – fogalmaznak.

Mint írják, a lap nem erre készül, hanem stabil és kiszámítható működésre, sőt bővülésre, fejlődésre. „Egyik sem lehetséges azonban jelentős számú új előfizető (adományozó) nélkül” – teszik hozzá. A Szabad Pécs szerkesztősége a közleményben arra kéri olvasóit, hogy támogassák rendszeresen a lapot. „Amennyiben a Szabad Pécsnek sikerül elérnie a kitűzött minimális célt, esetleg többet is, akkor a plusz bevételt a megyei és a régiós hírek számának a növelésére használjuk majd. Sőt, egy az optimálisnál is jobb esetben módunk lenne a kistelepüléseken ingyenesen terjesztett újság kiadására is, amellyel olyan helyekre is eljuttatnánk a híreinket, ahová jelenleg a Szabad Pécs szava nem ér el” – fogalmaznak.