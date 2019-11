Óvatos ígéretekkel készülnek az Brexit-választásra a toryk

A Munkáspárttal ellentétben a konzervatívok választási programja nem tartalmaz látványos, de nehezen megtartható ígéreteket.

Nem véletlenül nevezik Brexit-választásnak a december 12-re kitűzött voksolást: az Európai Unióból való kilépés áll a nagy pártok közül utolsóként közzétett konzervatív program középpontjában. A dokumentum címében is szerepel Boris Johnson egyik kedvenc jelszava: „Get Brexit Done”, „Valósítsuk meg a kilépést!” A tory vezető a kulcsfontosságúnak tartott választási körzetben, a közép-angliai Telfordban indította útjára a szerény ígéretcsomagot. Johnson ismét biztosította a szavazókat, hogy megválasztása esetén még karácsony előtt elfogadtatja a parlamenttel Brüsszellel kötött, Brexitről szóló megállapodását. Ellentétben azzal az "újabb egy év késlekedéssel, ami a szigetországra várna a Munkáspárt hatalomra kerülésével". A tory miniszterelnökjelölt január 31-ig végrehajtaná a kilépést és semmiképpen nem hosszabbítaná meg a 2020. december 31-ig tartó átmeneti folyamatot. Jövő év végéig elkészülne az EU-val kötendő szabadkereskedelmi egyezmény, melyet további három éven belül követnének az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Új-Zélanddal és Japánnal tető alá hozott szerződések. Ezek együttesen a brit kereskedelmi kapcsolatok 80 százalékát fedik le. Johnson ünnepélyesen megismételte, hogy az NHS egészségügyi ellátás nem lesz témája a kereskedelmi tárgyalásoknak. A nemzetközi közvéleményt, köztük az Egyesült Királyságban máris foglalkoztatott, vagy oda készülő magyar munkavállalókat talán leginkább foglalkoztató kérdéssel, a bevándorlással kapcsolatban a Konzervatív Párt programja megerősíti azt a már korábban elhangzott elképzelést, mely szerint az új, az ausztráliai pontozáson alapuló rendszer nem tesz különbséget az Európai Gazdasági Térségből, illetve a világ más részeiből érkező dolgozók között. Prioritást élveznek viszont a magasan képzett, az angol nyelvet beszélő és büntetlen előéletű személyek, különösen, ha már konkrét állásajánlattal kopogtatnak az Egyesült Királyság ajtaján. A vendégszeretet különösképpen kiterjed az egészségügyben elhelyezkedni kívánó munkavállalókra, akiket nem érint a másokra érvényes mennyiségi korlát sem. Az NHS-ben elhelyezkedő dolgozók ráadásul a minden újonnan érkezett által kifizetendő 625 fontos (közel 245 ezer forintos) betegellátási illetéket havi részletekben fizethetik ki. Bár a választási kiáltvány megerősíti, hogy vége a megszorítások korának, a mérsékelt program mindössze 3 milliárd fonttal emeli a közkiadásokat. Ezt a szerény perspektívát könnyebb lesz betartani, mint a Munkáspárt meghökkentő, 83 milliárd fontos terveit. Az amúgy is az alacsony adókötelezettségekkel azonosított Konzervatív Párt sem a személyi jövedelemadót, sem a társadalombiztosítási hozzájárulást, sem a hozzáadott értékadót nem emeli, igaz, a korábbi jelzésekkel szemben nem is szünteti meg a társasági adót. Feltűnő vonás, hogy - a jelenlegi munkáspárti programmal, vagy akár Theresa May kudarcba fulladt 2017-es terveivel ellentétben - visszafogott és tartózkodik a nagyvonalú, egyben ellentmondásos ígéretektől. Nincs szó benne a sokat bírált szociális ellátás, a jóléti támogatási rendszer reformjáról sem. Könnyű persze óvatosnak lenni, ha egy párt, mint most a Konzervatívok fölényesen vezetnek a közvélemény-kutatásokban. A július 24-én hatalomra lépett Boris Johnson pártja konszolidálta fölényét. A hétvégén készült felmérésekben átlagosan 12-13 százalékkal előzi meg a Munkáspártot, ami kényelmes többséget biztosítana számára az alsóházban. Az elbizakodottság ellen szól, hogy 2017-ben hasonlóan imponálónak látszott a toryk népszerűsége, majd a kampány végére feljött a Labour. A baloldali The Observer számára készült Opinium felmérés mutatta ki a legnagyobb, 47 százalékos konzervatív támogatottságot, a 19 százalékkal mögötte kullogó, 28 százalékra tartott munkáspárti mögött. A Labour fő baja továbbra is Jeremy Corbyn, akit a megkérdezettek következetesen elutasítanak, mint a Downing Street 10. lakóját. Az előzetes várakozásokkal ellentétben 15 százalék körül stagnál a fiatal Jo Swinson vezette, az EU-ban maradás mellett kardoskodó Liberális Demokraták iránti rokonszenv és 10 százalékra csökkent Nigel Farage új Brexit Pártjának vonzereje.