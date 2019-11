Nyolc férfit fogtak a rendőrök a pécsi lövöldözés után

Az ukrán hajóskapitány jelenleg egy budapesti lakásban, házi őrizetben van.



A Hableány-tragédia nyomán napokon belül vádat emelhetnek a Viking Sigyn kapitánya ellen - írja az atv.hu . A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője szerint Az ügyészség korábban közölte, hogy a gyanúsított és a védő számára biztosított határidő lejárta után, még novemberben benyújtja a vádiratot. A budapesti VI. és VII. kerületi ügyészség, amely a közlekedési bűncselekményekre specializálódott, ehhez a határidőhöz tartja magát, erősítette meg a szóvivő a Híradónknak.

Jurij C. valószínűleg tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés veszélyeztetése és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása miatt áll majd bíróság elé.

Az ukrán kapitány ellen eleinte halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés veszélyeztetése miatt nyomozott a rendőrség, július végétől azonban már segítségnyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódtak. A balesetben meghalt magyar matróz családjának védője szerint, az előbbiért külön is 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés adható, az utóbbiért pedig akár 5 év is.

Az ukrán hajóskapitány jelenleg egy budapesti lakásban, házi őrizetben van. Az előzetes letartóztatásból, miután letették érte a 15 millió forintos óvadékot. Július végén vették újra őrizetbe, amikor segítségnyújtás elmulasztásával is meggyanúsították. Három és fél hónap után szabadult újra.

A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreait sikerült kimenteni, és azóta huszonhét holttestet találtak meg.