Jegesmedvebocs született Bécsben (videó)

Ha így folytatódik a szén-dioxid és más üvegházhatású gázok koncentrációjának emelkedése, akkor a jövő generációinak a klímaváltozás egyre súlyosabb hatásaival kell szembenézniük - derül ki az ENSZ új jelentéséből.

A szén-dioxid és más üvegházhatású gázok koncentrációja rekordmértékűre növekedett 2018-ban. Az értékek ráadásul az elmúlt tíz év átlagához képest is nagyobb mértékben növekedtek - közölte hétfőn az ENSZ.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szokásos évi jelentése szerint a szén-dioxid koncentrációja 2018-ban 408 ppm (részecske per millió) volt, míg előző évben 405,5 ppm-et mértek. A növekedés mértéke megközelíti a 2016-os és 2017-es év közötti változás mértékét.

A Greenhouse Gas Bulletin című dokumentum egy tanulmánysorozat, amelyet évente az ENSZ klímavédelmi csúcstalálkozója előtt adnak ki, jórészt befolyásolva az ottani tárgyalások menetét. A következő klímavédelmi világkonferenciát december első felében rendezik meg Madridban.

Utoljára hasonló szén-dioxid-érték több millió éve lehetett. A mai szén-dioxid-koncentráció mintegy 150 százaléka az iparosodás előtti korszak értékeinek.

Az üvegházhatás kétharmadáért a szén-dioxid felel és több száz éven át megmarad a légkörben. Jelentős mértékben felelős a klímaváltozásért, a tengerek vízszintjének emelkedéséért és a szélsőséges időjárási jelenségekért. Mintegy 30 év alatt 43 százalékkal emelkedett az üvegházhatás mértéke.

A metán, a második legfontosabb üvegházhatású gáz koncentrációja is növekszik: túllépte az iparosodás előtti korszak értékeinek 250 százalékát. Az ózon lebontását támogató dinitrogén-oxid koncentrációja pedig 120 százalékra emelkedett.

"Ha ez a trend hosszú távon folytatódik, akkor a jövő generációinak a klímaváltozás egyre súlyosabb hatásaival kell szembenézniük, például a hőmérsékletek emelkedésével, a még szélsőségesebb időjárással, vízhiánnyal, tengerszint-emelkedéssel és a tengeri és szárazföldi ökoszisztéma problémáival" - fogalmazott Taalas.

A jelentés szerint az országok nem állították meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését, emiatt most még gyorsabban és radikálisabban kell cselekedni. A kormányoknak ötszörösére kell növelniük kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseiket, ha teljesíteni akarják a párizsi klímaegyezményben kitűzött, egyre irreálisabbnak tűnő 1,5 fokos célt. A szakadék már olyan nagy, hogy még ha az egyes országok be is tartják jelenlegi ígéreteket, akkor is kétszer ekkora lesz a felmelegedés az évszázad végéig – írta a Qubit az Emissions Gap Report 2019 jelentése alapján.