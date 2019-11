Szórja az eurómilliókat a budapesti orosz bank

Pikóék csak egy félóráig örülhettek a profil visszaszerzésének, aztán valaki törölte az egészet.

Újabb bizarr fordulathoz érkezett a Józsefváros hivatalos Facebook-oldaláért vívott csata: hétfőn írtuk meg, hogy a kerületi lap korábbi főszerkesztője a közösségi profil adminjogait is magával vitte, ráadásul a Józsefváros lap szerkesztőségben hagyott gépek tartalmát is törölték Pikó András emelni is tudta a tétet: szerdai bejegyzéséből kiderül, hogy a Facebook-oldal egy ausztrál magánszemély tulajdonában volt. Ennek ellenére a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt üzleti tervében az oldal üzemeltetése is szerepelt, tehát közpénzt költhettek rá, valószínűleg nem is keveset – bár az oldal fenntartási költségeit külön nem említi a tervezet.