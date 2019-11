Az elnök én leszek

Bár az ország legtöbb pontján már lecsillapodtak a kedélyek, még mindig az önkormányzati választások hatása alatt állhatunk. E szempontból is érdekes kérdés: milyen ember lehet az, aki mindig is politikus akart lenni?

Aljas. Érzelemmentes. Álságos. Néhány jellemvonás, amilyennek tűnhet A politikus (The Politician) központi karaktere, ám a Netflix médiaszolgáltató új amerikai sorozata időről időre fellibbenti az emberi oldalát.

Payton Hobart (Ben Platt) amióta az eszét tudja, az Egyesült Államok elnöke szeretne lenni. S mindent ennek rendel alá. Szó szerint: a tanulmányait, a kapcsolatait, nem túlzás: az egész életét. Olyannyira, hogy a kampánycsapata azt javasolja, kell találnia valakit, aki őt emberivé teszi. Ezért beszélgetett az iskolabuszon többek között egy (valószínűleg) Down-szindrómás lánnyal, aki arra a kérdésre, hogy min változtatna szívesen, ő csak annyit válaszolt: „Többé senki se játssza meg magát.” Ironikus.

Payton úgy látja, ahhoz, hogy bekerüljön a Fehér Házba, előbb diákelnökké kel válnia. S hogy ehhez milyen alelnök-jelölteket próbál megnyerni magának? Két lányt: Infinity-t, aki (legalábbis látszólag) daganatos betegséggel küzd és Skye-t, aki afroamerikai, gendersemleges, és nem mellesleg korábban a másik aspiránst támogatta. Habár az Egyesült Államokhoz képest hazánknak még bőven van mit fejlődnie azon a téren, hogy a nemi identitás miatt ne érhessen senkit negatív diszkrimináció, Payton szintén inkább eltitkolja az érzéseit, ahogy az édesanyja (Gwyneth Paltrow) is háttérbe szorítja az idomár, Brigitte iránt táplált szerelmét.

A politikus első évada nemcsak egy leendő államférfi nézőpontjából mutatja meg az események alakulását, hanem egy önmagát és a boldogságát kereső fiatalember világába is bepillantást nyerhetünk egyúttal. S ezzel valószínűleg máris sokkal többen tudnak azonosulni. S hogy milyen piszkos munkát lehet elvégezni oposszumbél segítségével? Ez is kiderül a sorozatból. Infó: A politikus (The Politician) Netflix (2019) Készítette: Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan