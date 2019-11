Naponta 320 gyerek hal meg a világon az AIDS miatt

Rájár a rúd az osztrák szélsőjobboldali szabadságpártra, az FPÖ-re. Most éppen az aranyrúd. Nem is egy, hanem legalább 30 darab.

Félkilós aranyak miatt került ismét reflektorfénybe az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ). A nemesfém 20-21 ezer eurót ért 2008-ban, amikor vették. A kincsre egy Tirol tartomány keleti részén, St. Jakobban lévő kis panzióban, a szállást és reggelit kínáló Enzianban bukkant rá a rendőrség ez év augusztus 12-én. Sajtójelentések szerint öt órán át figyelték az említett napon a házat, végül bekopogtak a rendőrök. A házra vigyázó két német állampolgártól megtudták, hogy a panzióban az FPÖ oktatási intézete működik, annak - ahogyan a háziak nevezték – archívumában pedig két trezor található. Az archívum egy kis szoba, amelyet húzható, amúgy bezárt ajtó véd, s közvetlenül a helyi rendőrséghez van a riasztó rendszere bekötve. Fejvesztett telefonálás kezdődött a kis ház és Bécs között, miután kiderült, hogy a széfek az FPÖ bécsi szervezetének a tulajdonában vannak. Késő délután a bécsi pártrészleg vezetője, Dominik Nepp, egy ügyvéd és két közjegyző társaságában megjelent az Enzianban, levették a plombát a vasszekrényekről. Három fémdoboz került elő, benne összesen 600 ezer eurónyi aranytömbbel. Nepp közlése szerint az aranyrudakat az FPÖ 2008-ban vásárolta, a legutóbbi pénzügyi válság idején, méghozzá bankon keresztül. A párt akkor úgy gondolta, jó, ha a zavaros időkben a párt pénzét – amely adományokból, tagdíjakból, állami támogatásokból gyűlt össze - aranyba menekítik. Nem is bankba helyezik el, - akkor éppen meginogtak a pénzintézetek – hanem egy tiroli, ártatlannak tűnő kis házban, amelyet az FPÖ 2012-ben meg is vásárolt, a párt vezetői azóta több ízben is nyaraltak benne. Dominik Nepp a látogatás után két nappal értesítette St. Jakob rendőri egységét, hogy az aranyat Bécsbe szállították. Arra vonatkozóan, hogy az arany honnan származott, a rendőrség egyelőre nem tett fel kérdést, mint ahogyan nem találta szükségét a rudak lefoglalásának sem. Ha a papírok rendben vannak, akkor nem történt semmiféle illegális cselekmény, mondják. Mindazonáltal nagyon furcsa, hogy egy országos parlamenti párt Ausztria távoli szegletében tartogatott évekig aranyat. A nyomozók figyelme akkor fordult a fából épült Enzian felé, amikor nyomozásba kezdtek az Ibiza-botrány ügyében. A spanyol nyaralóhelyen 2017-ben az FPÖ két azóta lemondott vezetője, Heinz-Christian Strache elnök, és helyettese, Gudenus egy orosz oligarchának hitt nővel tárgyaltak, többek között pártjuk pénzügyeiről, s a titokban lehallgatott, filmre vett tárgyaláson megemlítették, hogy rejtett vagyont helyeztek el pártközeli szervezeteknél. Az ügyészség még augusztusban elkobozta Strache mobiltelefonját, amely a nyomozók közlése szerint tele van politikai jelentőségű információkkal.