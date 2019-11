Szabad szemmel: Von der Leyentől egész más elbánásra számíthat Orbán

Fejszével törték fel a múzeumi vitrineket, lába kelt Auguszta bajor királyi hercegnő 600 briliánssal díszített mellszalagjának is.

Négy elkövető után nyomoz a rendőrség a drezdai ékszerrablás ügyében. A hatóságok szerdai közlése szerint „sűrűsödnek azok a nyomok, amelyek szerint négy elkövető vett részt a betörésben”. Erre a rendelkezésre álló videófelvételek alapján következtettek a nyomozók – írja az MTI. A két betörő mellett, akik a múzeumként működő drezdai uralkodói palotában (Residenzschloss) készült felvételeken láthatók, még két tettes tartózkodhatott az épületen kívül.

A Drezdai Szász Állami Műgyűjtemények (SKD) szerdai tájékoztatása szerint az értékes gyűjteményből elloptak tizenegy különleges darabot, valamint eltűntek két további műtárgy részei és több gyémántokkal és briliánsokkal díszített kabátgomb is. A legnagyobb veszteségek közé tartozik egy tőr, a lengyel Fehér Sas-rend rendjele, a 18. századi gyémántrózsa-garnitúra kalapdísze, váll-lapja és cipőcsatja, az úgynevezett száz fehér gyémánttal kirakott epolett, vagyis vállbojt, valamint egy a briliánsgarnitúra részét képező kalapdísz és a Fehér Sas-rend melltűje.

Szintén ellopták Amália Auguszta bajor királyi hercegnő több mint 600 briliánssal díszített mellszalagját és briliánsokból álló nyakéke egyes részeit. A rablók csak azt vitték el, amit a három ékszeres vitrin fejszével való betörésekor keletkezett lyukakon keresztül közvetlenül el tudtak érni - közölte még kedden Dirk Syndram, a kincstár igazgatója újságírókkal.

A nyomozók közlése szerint a tetthelyen végzett munka nagyon időigényes, a betörők ugyanis kiürítettek egy poroltót, hogy eltüntessék nyomaikat. Az Epaulette nevű különleges nyomozócsoporthoz eddig összesen 205 információ érkezett a lakosságtól, jelenleg ezeket is értékelik és fontossági sorrendben feldolgozzák. Emellett a többi biztonsági kamera felvételét is ellenőrzik. Az ismeretlen tetteseknek hétfő reggel a szigorú biztonsági intézkedések ellenére sikerült a palota kincstárába (Grünes Gewölbe) bejutni és a három ékszeres vitrint fejszével betörve elvinni három ékszeregyüttes egyes darabjait. A rendőrség szerint a rablást profi bűnözők követték el. Nem egyszerű betörésről van szó, hanem célirányos, jól előkészített bűncselekményről - mondta még kedden Olaf Richter, a nyomozás vezetője. A rendőrség azonosította azt a gépkocsit is, amelyet a rablók a meneküléskor használtak. Arról a kiégett gépkocsiról van szó, amelyet még hétfőn a kincstárhoz közeli egyik mélygarázsban megtaláltak. Az elkövetők a gépkocsi felgyújtásával a nyomokat akarták eltüntetni. A Grünes Gewölbe igazgatója, Dirk Syndram szerint a betörést szinte elképzelhetetlennek tartották, biztonsági rendszerüket ugyanis néhány éve ellenőrizték és megfelelően működőnek találták. Mint mondta, az is meglepő volt, milyen gyorsan tört be a vitrin üvege. "Ellentmondott annak, amit a biztonsági üveg gyártója állított" - hangoztatta. Elméletileg ugyanis 15 percre lett volna szükség ahhoz, hogy egy fejszével beszakítsák az üveget.