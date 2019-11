"Hülyegyerekek" - mondta az Ismerős Arcok énekese a Nélküled című dalát kritizálókról

154 nap ki nem vett szabadságról nyújtott be papírokat az önkormányzathoz.

A fideszes Láng Zsolt, egykori II. kerületi polgármester a ki nem vett szabadságait pénzben akarja kiváltani, ami bruttó 7,3 millió forintot jelent neki - írja a Blikk . A lap szerint Láng 154 nap ki nem vett szabadságról nyújtott be papírokat az önkormányzathoz. A kerület megerősítette a lapnak: Láng Zsolt volt polgármester a határidő lejárta előtti napon adta le a nyilatkozatát. „Nem kértem szabadságmegváltást, azt törvény írja elő. Hogyha ezen néhány polgármester miatt változtatni szeretnének, akkor több tízezer köztisztviselő esetében is változtatni kellene és jogot kellene elvonni ezektől az emberektől is”, írja a lap vélhetően Lángot idézve. Láng már nem polgármester, de továbbra is a kerület önkormányzati képviselője, korábban 3 millió forint végkielégítést is kapott. A Blikk tegnap 12 másik volt polgármester kikért adatairól számolt be, amiből újdonság, hogy Puskás Tivadar és Bácskai János is nagy összegekkel távozott.